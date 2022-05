Durva tünetek, amelyek megelőzik a menzeszt

A premenstruációs szindróma a nők igen nagy százalékát érinti, és ugyan legtöbbször cikluszavarok mellett fordul elő, valójában ez sem szükséges feltétel. Az esetek többségében elviselhető panaszokról számolnak be az érintettek, de előfordulhat a probléma súlyosabb fellépése is, ami jelentősen rontja az életminőséget akár átmeneti munkaképtelenséget okozva.

A lehetséges tünetek igen szerteágazóak, hiszen a fejfájáson, a fokozott verejtékezésen, az ingerlékenységen, a mellfeszülésen és a hasi görcsökön kívül megjelenhetnek a bőrön aknék, a haj zsírosabbá válhat, továbbá emésztési zavarok, szédülés és álmatlanság is jelentkezhet. A panaszok a havi vérzés közeledtével, általában a megelőző héten lépnek fel, a menstruációval pedig enyhülni kezdenek, majd megszűnnek. Egyelőre nem tudni, hogy pontosan miért is alakul ki a PMS, ugyanakkor a túlzott stressz, az egészségtelen életmód és a depresszió mind-mind komoly szerepet játszanak ezekben a folyamatokban, akárcsak bizonyos hormonzavarok.

A premenstruációs szindróma egyebek mellett között hasi görcsöket is előidézhet.

A hormonok játéka

Menstruáció előtt az ösztrogén és a progeszteron értéke is magas, általában ez okozza a panaszok egy részét, mint a puffadás, a teltségérzet, a lassú emésztés, a testsúlygyarapodás, a vízvisszatartás, a hányinger. Ám ha valamilyen betegség is fennáll, akkor a panaszok sokkal súlyosabbak és elviselhetetlenebbek lehetnek.

A PMS okozta tüneteket jelentősen rontja az ösztrogéndominancia, amelyet okozhat túl magas ösztrogénszint és progeszteronhiány is. Ezen kívül súlyosbíthatja a panaszokat pajzsmirigy-alulműködés, magas prolaktinszint, policisztás ovárium szindróma (PCOS) és inzulinrezisztencia, illetve a mellékvesekéreg betegségei, amelyek befolyásolják mind a hangulatot, mind a menstruációs ciklust. Éppen ezért – bár nem törvényszerű – a PMS főleg azoknál jelentkezik rosszabb formában, akik menstruációs zavarral, illetve anovulációval küzdenek – mutatott rá dr. Lőrincz Ildikó, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyász-endokrinológusa, hozzátéve, hogy a probléma gyakran lelki eredetű is lehet.

A PMS tüneteinek enyhítése

Vérvétellel állapítható meg, hogy áll-e valamilyen hormonzavar a PMS hátterében. Amennyiben ismert, a kiváltó ok kezelése megszüntetheti vagy legalább csökkentheti a tüneteket. A terápia általában gyógyszeres kezelést jelent, amelyet érdemes diétával is kiegészíteni. Az ösztrogéndominanciát okozhatja például a fitoösztrogénekben gazdag étrend, ezért érdemes kerülni az ilyen jellegű ételeket. Ezen kívül a cukor és a finomított szénhidrátok túlzott fogyasztása is súlyosbítja a PMS-t, mivel ezek megnövelik a PCOS/IR kialakulásának és súlyosbodásának esélyét, így érdemes inkább a teljes kiőrlésű pékáruk fogyasztását előnyben részesíteni, cukor helyett pedig természetes édesítőszerrel édesíteni. Ezeken kívül sokat segíthet az AVIVA torna, bizonyos gyógynövények, így például a barátcserje, valamint a lelki harmónia.