A fertőzések hídja: tanga

A női alsóneműk különféle szorosságú és méretű skálája a (bunda)bugyitól a tangáig terjed, s ezen felül akad olyan is, aki nem visel semmit a nadrág vagy a szoknya alatt. Az ideális fehérnemű kiválasztása minden esetben az aktuális "tényezőktől függ", hiszen a fehérneműk mindegyike más-más módon simul a testhez, más a hőtároló képessége, ezen felül pedig a váladékot is máshogy köti meg.

Tipp Hasmenéses és aranyeres panaszokkal ne viseljünk tangát! Menstruáció és hüvelyi fertőzések alatt is okosabb, ha nagyobb méretű fehérnemű mellett döntünk. Az aranyérről bővebben itt olvashat,, a hüvelyi fertőzésekről pedig két korábbi cikkünket ajánljuk: a bakteriális vaginózisról itt, a hüvelygombáról pedig itt olvashat!

Télen tartson melegen, nyáron szellőzzön

Hideg időben nagyobb az esély a felfázásra és a fertőzéses-gyulladásos megbetegedésekre, így az intim testtájakat is melegebben kell tartani. Ha az idő lehűl, nagyobb méretű, minél nagyobb felületet takaró alsóneműt válasszunk! A nagydarab fehérnemű azonban a melegben kerülendő, csak úgy, mint a szoros, mert a bőr és az intim tájak befülledhetnek alatta.

Csipke-, szatén- és nyloncsodák - csak randevúra!

A felsorolt anyagok csodaszépek, ám tökéletesen alkalmatlanok arra, hogy hosszabb ideig viseljük a belőlük készült bugyikat. A legcélszerűbb természetes alapanyagú alsóneműt hordani, és a jó illeszkedés miatt nem árt, ha néhány százalékban valamilyen poliamid is szerepel az összetételben. Ennek inkább a tartósság miatt lesz jelentősége: a 100 százalékban pamut alsónemű akár az első mosás után is elvesztheti a formáját.

A kellemetlen nőgyógyászati fertőzések a kevéssé szellőző fehérnemű esetén képesek legjobban szaporodni: mivel nem engedik át a levegőt, ezért gyulladást, viszketést és nem utolsó sorban kellemetlen szagokat is okoznak. Attól a néhány órától eltekintve, míg a műszálas fehérnemű "esztétikai" okokból van rajtunk, a hétköznapokra és sportoláshoz inkább jól szellőző bugyit válasszunk, akár a nagy nyári melegben.

Bajt okozhat a nem megfelelő bugyi. Fotó: 123rf

Egy furcsa fazon: tanga

A tanga mellett divat diktálta érvek szólnak, ám ugyanakkor ez a forma az, ami a legideálisabb a kórokozó "utaztatásához" a végbélnyílás és a hüvely között. A tanga közvetítésével akár a gombák, a coli- és hozzá hasonló bélbaktériumok is okozhatnak nőgyógyásztati fertőzést, mellesleg az alsótestbe mélyedő textil irritálhatja a genitáliák környékét és gyulladást is okozhat. Viselése maximális alsó fertályi higiéniával azonban biztonságosabb: székelés után a nedves törlőkendő vagy a bidéhasználat minimalizálhatja a kockázatát annak, hogyfertőzéslépjen fel.

Szorosan-lazán

A megfelelő méret különösen fontos a választásnál, hiszen a túl nagy nem illeszkedik megfelelően a testhez, és a bőrt kidörzsölheti. A kicsi szintén kényelmetlen: a bugyi bevág, a bőrön pattanások, kisebb sebek is keletkezhetnek az irritáló, szűk anyag alatt.

Érdekesség Az 1900-as évek elején a minőségi fehérneműk gyártói között akadt olyan, aki termékeit 12 hónappal a vásárlás után is visszavásárolta, ha a vevő elégedetlen volt. A hirdetés szövege szerint az ideális fehérnemű nem sok kívánnivalót hagy maga után: anyagában finom, ám tartós, és a hirdető szerint még mosásban sem megy össze - olvasható a mára már kuriózumnak számító hirdetés a Votes For Vomen magazin 1910. október 21-i számában.

Testnedv és váladék a hüvely és a végbél környékén is megtalálható, ezekben pedig nagyszámban fordulnak elő mikroorganizmusok is. A tanga mellett a többi fazon is "vándoroltatja" a váladékot: a nedvek a testfelszíntől eltávolodnak, kiszáradnak, és a fehérnemű kissé helyhez is köti ezeket. Ha például túl laza a fehérnemű, a gyűrődéssel, mozgással a kórokozók a húgycsőbe, hüvely környékére juthatnak akár a nagyobb alsónemű segítségével is.

Sokszor a fehérnemű legyen bármennyire is kényelmes, egy vastagabb varrás, kényelmetlenebb gumírozás is kidörzsölheti a bőrt. Aki arra érzékenyebb, válasszon olyan fazont, ami egy anyagból áll, erre megoldást jelenthetnek a varrás nélkül készített darabok is.

Keresse korábbi cikkeinket is a témában!