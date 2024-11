Szklerózis multiplex: ezek az első jelek, ha érintett valaki

A szklerozis multiplex krónikus, a központi idegrendszer fehérállományának gyulladásos betegsége, melynek következtében károsodnak az idegsejtek és az idegsejteket körülvevő, úgynevezett myelin. A betegség izomgyengeséget, látásváltozásokat, zsibbadást és memóriazavarokat okozhat. Ugyan nincs rá gyógymód, a kezelési lehetőségek segíthetnek a tünetek kezelésében és a betegség progressziójának lelassításában. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a betegséget időben diagnosztizálják, ehhez pedig észre kell venni a korai tüneteket, amelyek utalhatnak rá. A Cleveland Clinic cikke ebben nyújthat segítséget.

Látászavarok is utalhatnak a betegségre. Fotó: Getty Images

A szklerózis multiplex korai tünetei

A tünetek, attól függően, hogy a gyulladásos góc az idegrendszernek épp melyik részét érinti, nagyon különbözőek lehetnek. Az első tünetek az orvodsi beszámolók szerint az alábbiak:

Látászavarok: szem problémái közül a betegek egynegyedénél első tünetként jelentkező látóideg-gyulladás, a homályos látás, kettőslátás, és a sajnos többnyire maradandó, akaratlan gyors szemmozgások (nystagmus) jelentkezése gyakori panaszok. Sok esetben erős fejfájások is kínozzák az érintetteket a betegség korai stádiumában.

Izomgyengeség: kezdetben általában az arc vagy a test egyik oldalát, vagy a derék alatti területeket érinti az izomgyengeség. Ez fokozatosan mozgáskoordinációs problémákká növi ki magát: egyensúlyvesztés, bizonytalan járás, szédülés, a végtagokkal végzett mozgások ügyetlensége, a lábak gyengesége tűnhet föl. Az izmok merevekké, görcsösekké válhatnak.

Zsibbadás: testszerte érzékzavarok lehetnek úrrá a betegen. Egyes testtájakon indokolatlan fájdalmak jelentkeznek, míg másik részeken zsibbadás, érzékkiesést tapasztalnak.

Szexuális zavarok: sok beteg számára a libidócsökkenés és a szexuális zavarok szerepelnek az első tünetek között

Ezek a tünetek egyénenként változó intenzitással jelentkezhetnek, néha rohamszerűen, máskor pedig hosszabb ideig fennmaradva. A betegség lefolyását, a folyamat gyorsaságát nem lehet pontosan előre látni, a mindössze enyhe tünetekkel járó betegségtől a gyorsan romló és rokkantsághoz vezető formáig nagyon sok variáció létezik.

Gyógyítani ugyanakkor sajnos még most sem lehet, a terápia lényege az életminőség javítása. A gyógyszeres kezelés mellett rendszeres fiziko- és pszichoterápia is segítheti a beteget. A kezelés módjairól, és a betegség kimeneteléről bővebben az alábbi cikkünkben is írtunk.