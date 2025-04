Gyógyíthatatlan betegséggel küzd Eric Dane, a Grace klinika és az Eufória sztárja

„ALS-t diagnosztizáltak nálam. Hálás vagyok azért, hogy a szerető családom mellettem áll most, amikor egy következő fejezet nyílik az életemben” – fogalmazott Dane a People magazinnak nyilatkozva. Mint azt a The Guadian írja, a színész betegsége ellenére is folytatja a munkát. Hamarosan elkezdődik az Eufória című sorozat 3. évadának forgatása, amelyet jövőre fog műsorra tűzni az HBO. A rajongók így az új szezonban is találkozhatnak majd a színésszel Cal Jacobs szerepében. Dane szerencsésnek tartja magát, amiért folytatni tudja a forgatásokat, ugyanakkor azt kéri, hogy tartsa mindenki tiszteletben a saját és családja magánéletét ezekben a nehéz időkben.

Eric Dane

Az ALS következményei

Az ALS a motoros neuronbetegségek leggyakoribb formája, és az akaratlagosan mozgatható izmokat beidegző agyi és gerincvelői mozgató idegsejtek pusztulásával jár. A betegek idővel nem tudják mozgatni a végtagjaikat, elveszítik a beszédképességüket, illetve a végső stádiumban önállóan nyelni és lélegezni sem tudnak. Az ALS-re jelenleg nincs ismert gyógymód. Az érintettek átlagosan a diagnózist követő néhány éven belül életüket vesztik. Olykor azonban lassabb lefolyású a betegség, mint Stephen Hawking elméleti fizikus esetében is, aki 2018-ban bekövetkezett haláláig 21 éven át élt ALS-sel.

Szintén ez a betegség vezetett Karsai Dániel halálához 2024-ben. Az alkotmányjogász három éven át küzdött hősiesen és viselte méltósággal a betegséget. Eközben jogi úton harcolt azért, hogy Magyarországon a súlyos állapotú, gyógyíthatatlan betegek saját maguk dönthessenek életük befejezéséről, azaz a jogszabályok tegyék lehetővé az aktív eutanáziát.