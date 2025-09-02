ADD: ezért ismerik fel későn az érintett gyerekeket – mutatjuk, milyen jelei lehetnek

Kuna Éva ADHD coach és irodalomterapeuta az ADD és az ADHD különbségeiről beszélt a Reggeliben.

Az ADD-s gyerek nem jelent problémát az iskolában, ezért gyakran csak későn kerül szakemberhez. Fotó: Getty Images

"Nagyon fontos, hogy az ADHD az, amikor valaki öntörvényű, eleven. Viszont az ADD esetén nem lesz eleven, nem lesz mocorgós a gyerek, viszont figyelemzavara van, álmodozó" - magyarázta. "És őt általában nem is veszik észre az iskolában, mert nem jelent problémát. Ő elvan a saját kis világában, és akkor tűnik fel, amikor már nagy a lemaradása" - folytatta. A kései diagnózis miatt az ADD nagyobb lemaradást okozhat az érintett gyermekeknél.

Az ADHD-s gyerekek viszont hangosak, rendetlenek, nagyon nehezen tudják visszafogni magukat a tanteremben, ezért hamarabb elküldik őket szakemberhez.

Mint mondta, nagyon fontos, hogy az ADHD-s gyermekeknél ne kezeljük tabuként a diagnózist, a korának megfelelően beszéljünk vele arról, hogy ő egy kicsit másképp működik.

ADD esetén vannak koncentráció fejlesztő gyakorlatok, a kirakók, a memóriakártyák mind segítenek.