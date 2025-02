RSV-fertőzés: rájuk nézve a legveszélyesebb

Fátyolfelhős idő várható, a Dunántúlon lehetnek vastagabb felhőzettel borított tájak is, de csapadék ott sem lesz. A délkeleti szél elsősorban az Észak-Dunántúlon lesz élénk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és 0 fok között alakul, de a hidegre hajlamos, szélvédett helyeken -8 fokig is lehűlhet a levegő. Időjárásunkat továbbra is anticiklon alakítja, ami az orvosmeteorológiai helyzetben is meghatározó.