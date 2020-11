Természetes gyógymódokkal a megfázás ellen

A nátha és a megfázás kezdeti tünetei esetén alkalmazott természetes gyógymód a legtöbb esetben gyógyuláshoz vezet, és nem szükséges az orvosság szedése. Megelőzni a bajt sokkal egyszerűbb, mint kilábalni a betegségből. Ennek egyik módja a helyes táplálkozás és időszakonként egy-egy "növénykúra". A nedves, hűvös időben a tél folyamán a vöröshagyma a természet tökéletes csomagolástechnikájával, a szorosan egymásra boruló hagymahéj védelmében megőrzi tápértékeit.

Megfázás ellen hagymakúra

B1-, B2- és C-vitamin, nikotinsav, kálium, kalcium, vas és foszfor is van benne. Jellegzetes ízét és illatát kéntartalmú illóolaja adja. A hagyma titkait kutató tudósok észlelték, hogy a felvágott vöröshagyma közelében 35-45 másodperc után elpusztultak a mikroorganizmusok. Arra is fényt derítettek, hogy a hagyma fogyasztása megelőzheti, illetve gyógyíthatja a szív- és érrendszeri betegségeket, csökkenti a koleszterinszintet, és egyértelműimmunrendszererősítő hatással is rendelkezik.

A hagyma hatékony gyógyír lehet a megfázásos tünetekre

A hagymát hűléses betegségek gyógyítására házi szerként használhatjuk. Daraboljuk fel a vöröshagymát, csukjuk be a szemünket, és egy percig jó mélyen szívjuk be az illatát. Így érvényesül baktériumölő hatása, sőt az illóolaja oldja a hörgők görcsét, és egyben tisztítja, fertőtleníti a tüdőt.

Készítsünk hagymateát!

Ugyanúgy kitűnő házi szer a hagymatea is. Két-három fej jól megmosott hagymát héjával együtt összevágunk, és egy liter vízben néhány percig főzzük. Ízesítőnek tehetünk bele egy kiskanálnyi teafüvet vagy egy evőkanálnyi kamillát. Három evőkanál kristálycukrot megpirítunk, és felöntjük a leszűrt hagymafőzettel. Mézzel ízesíthetjük. Egész nap kortyolgatva sietteti a gyógyulást.

A főzésnél a hagyma héját ne dobjuk el. Mossuk meg, és alaposan szárítsuk ki. A hagymahéjából készítsünk teát, és azzal mossunk hajat, majd öblítsük le. Szép színt kölcsönöz a hajnak, és segíti a növekedését is. A téli hagymakúrát a kismamák kiegészíthetik meleg inhalálással is. Egy fazék főzővízbe (érdemes beletenni 1-2 evőkanál sót) egy maréknyi kamillát szórunk.