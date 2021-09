Ha támad az influenza, jöhet a twindémia

Szakértők már egy ideje felhívták rá a figyelmet, hogy az idei ősz kemény lehet: ha ugyanis felüti a fejét a szezonális influenza, az a koronavírussal együtt "kettős járványt", úgynevezett twindémiát (twindemic) okozhat. Ez pedig világszerte további terheket róhat az amúgy is recsegő-ropogó egészségügyi ellátórendszerre - hívja fel rá a figyelmet a Healthline cikke.

Kemény influenzaszezontól tartanak a szakemberek. Fotó: Getty Images

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) jelentése szerint a 2020-2021-es influenzaszezon szokatlanul alacsony esetszámmal járt az Egyesült Államokban a koronavírus-járvány visszaszorítását szorgalmazó korlátozásoknak és óvintézkedéseknek köszönhetően. "Mivel a legtöbben maszkot viseltek, betartották a társadalmi távolságtartásra és a fokozott higiéniára vonatkozó szabályokat - mint a gyakori kézmosás, vagy kézfertőtlenítés -, az influenzaszezon tavaly enyhe volt" - foglalta össze Karen L. Edwards, a Kaliforniai Egyetem epidemiológiai és biostatisztikai tanszékének professzora.

Ehhez jöttek a lezárások, a kijárási korlátozások, a különféle társas események és nemzetközi utazások visszaszorulása, melynek következtében előbb a déli majd az északi féltekén volt örvendetesen enyhe az influenzaszezon. Idén viszont az influenzajárvány elérheti a korábbi szintet, mivel sok területen enyhítették vagy teljesen feloldották a járványügyi korlátozásokat.

A légzőszervi megbetegedések száma is emelkedik

Szakértők szerint már most tapasztalható, hogy emelkedik a különféle légúti vírusok okozta megbetegedések száma. Éppen ezért ősszel a védőoltásoknak kiemelkedő szerepe lesz. "A tavalyi enyhe influenzaszezon után számolni kell azzal, hogy idén - ha nem kapunk védőoltást - alacsonyabb lesz az influenzavírusok elleni természetes immunitásunk" - tette hozzá Karen L. Edwards. A szakemberek ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy az influenza és a koronavírus ellen is külön védőoltás szükséges: nem elég, ha csak az egyiket adatjuk be magunknak.