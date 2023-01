Belázasodtunk? Óvatosan a házi praktikákkal

A normális – 36 Celsius-fok körüli – testhőmérséklet kóros emelkedésére mindig fontos odafigyelni. A hónaljban mérve a normális testhőmérséklet 37 fokig terjedhet, a végbélben mérve viszont általában 0,4 fokkal magasabbak a mért értékek. Alapesetben 38 Celsius-fokig hőemelkedésről, efölött lázról beszélünk. Nem árt azonban tisztában lenni azzal, hogy napközben a testhőmérséklet ingadozhat: a kora reggeli órákban szokott a legalacsonyabb lenni, míg délután vagy este akár a 37,8 fokot is elérheti.

A láz mögött általában valamilyen vírusos vagy bakteriális fertőzés áll. Ezenkívül autoimmun kórkép, daganatos betegség, vérképzési zavar, éreredetű gyulladás, infarktus, szívtrauma és agyi sérülés is okozhat lázat. Ritkán antibiotikumok vagy bizonyos szívgyógyszerek mellékhatásaként emelkedik meg a testhőmérséklet, de egy-egy banális helyzet, például a túlzott testmozgás vagy napfürdőzés is okozhat lázat. Súlyos betegségre utalhat azonban, ha egy páciensnél minden ok nélkül lép fel lázas állapot. Ilyenkor minden esetben ki kell deríteni, hogy pontosan mi áll a háttérben – hívta fel a figyelmet dr. Davaadorj Selenge, az Affidea Magyarország belgyógyásza.

Komoly betegségekre is utalhat a látszólag ok nélküli láz. Fotó: Getty Images

Veszélyben a szívbetegek és gyerekek

Ma már az orvosok között is általánosan elfogadott álláspont, hogy csak a 38,5 fok feletti testhőmérsékletet érdemes csökkenteni, mivel a szervezet a test felmelegítésével is védekezik a vírusok és baktériumok ellen. A belgyógyász ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerekeknél, az idősebb embereknél és a szívbetegeknél nem szabad megvárni, hogy a testhőmérséklet 38,5 fok fölé kússzon, mert esetükben veszélyes lehet ez az állapot.

A tartós láz nagyon nagy megterhelést jelent a szervezet számára, és ha azt egy gyulladásos folyamat okozza, akkor maga a gyulladás is súlyosbodhat a huzamosabb időre megemelkedett testhőmérséklet miatt. A szívbetegeknél rosszullét léphet fel, az idősebbek és a kisgyermekek pedig könnyen kiszáradhatnak. Gyerekek esetében akkor fontos 38,5 fok alatt is csillapítani a lázat, ha a kis beteg elesettségre és fájdalmakra panaszkodik, illetve kifejezetten rosszul viseli az állapotát. Ám ha láthatóan nem viseli meg annyira a láz, akkor 38,5 fokos hőmérsékletig inkább hagyjuk dolgozni az immunrendszert.

Fontos megjegyezni, hogy a 6 évnél fiatalabb gyerekeknél kialakulhat lázgörcs is, amelynek a tünetei ijesztőek lehet: a gyerek belilulhat vagy beszürkülhet, nem kap levegőt, és sokszor eszméletvesztés is bekövetkezik. Ha pedig már a lázról beszélünk, mindenképpen meg kell említenünk az úgynevezett „háromnapos lázat” is, ami egy humán herpeszvírus okozta fertőzés. Ennek a betegségnek egyik tünete a pár napig tartó folyamatos láz, emellett nyirokcsomó-duzzanat és bőrkiütések is megfigyelhetők.

A stressz egyes esetekben óriási terhet ró a szervezetre. Alvászavarokhoz és hasmenéshez vezethet, de akár még a menstruációs ciklust is felboríthatja. De vajon be is lázasodhatunk a stressztől? Mutatjuk, mit tudunk eddig erről a kérdéskörről.

A hideg vizes borogatás csak olaj a tűzre?

Sokan tudják, hogy a láz viszonylag egyszerűen, vény nélkül kapható gyógyszerekkel és külsőleges hűtéssel csillapítható. A lázcsillapítással kapcsolatban azonban számos tévhit is él az emberek fejében. „A gyógyszertárakban többféle paracetamol és ibuprofén hatóanyagú lázcsillapító kapható. A páciensek sokszor többféle gyógyszert is beszednek azt gondolva, hogy így hatékonyabb lesz a lázcsillapítás. De nem szabad keverni a tablettákat. Ha nagyon magas a láz, akkor akár két óránként, de általában 4-6 óránként kell bevenni a lázcsillapítót és mindig ugyanazt a készítményt” – figyelmeztetett dr. Davaadorj Selenge.

Különösen gyerekeknél hatásos lehet a hűtőfürdő is, amely soha nem hideg vizet, hanem langyosat jelent. A borogatásra szintén igaz, hogy nem szabad jéghideg vizet vagy jeget alkalmazni, mert ezek összehúzzák a pórusokat, ezzel pedig csökkentik a szervezet hőleadását, még súlyosabbá téve a lázas tüneteket. Ha 3-5 napon belül nem múlik el a láz, akkor mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!