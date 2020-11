Mi okozza a kellemetlen orrdugulást, ha betegek vagyunk?

Nem bizony, mivel az orrjáratok eldugulásának csak az egyik oka a fokozott váladékképződés: a levegő útjának elzáródásához ilyenkor az irritált orrnyálkahártya duzzanata, gyulladása is jelentősen hozzájárul. A legegyszerűbb nátha esetében is bonyolult folyamatok játszódnak le a szervezetünk egyik védelmi pontján, az orrban. Ezeket tanácsos ismerni, hogy hatékonyabban segíthessük elő a "dugulás-elhárítást".

Az orr nyálkahártyájában lévő speciális sejtek és mirigyek mindenféle irritáció, fertőzés, megbetegedés nélkül is, amely kétféle, hígabb és nyálkásabb, tapadósabb rétegben borítja a nyálkahártyát. Ennek a nyákrétegnek a feladata egyrészt a beáramló levegő nedvesítése, másrészt az, hogy kiszűrje, elnyelje, megkösse a levegővel együtt bejutó szennyeződéseket, port, polleneket, bizonyos anyagokat fel is oldjon belőle.Egészséges körülmények között is elképesztő mennyiség,de ezt észre sem vesszük, hiszen a feladatát betöltve ennek a folyadéknak a, illetve a kilélegzett levegő nedvességtartalmaként távozik. Megfázás, irritáció (például a levegőben lévő allergének hatása), vagy légúti fertőzés következtében a nyáktermelés fokozódik, a váladék összetétele is megváltozik. A kórokozók közül leggyakrabban az ún. rhinovírusok megtelepedésére reagál a szervezet a fokozott váladékképződéssel: bőséges, vízszerű, szerózus folyadék termelődik, szinte "elönti" a beteget.bár a hideghez csak annyi köze van, hogy a hideg levegő miatt áthűlt nyálkahártyák ellenálló-képessége, immunvédelmének hatékonysága csökken, könnyebben megtelepszenek rajta a kórokozók.

Ugyanakkor igen sok esetben azt vehetjük észre, hogy hiába a legalaposabb tisztogatás, orrfújás, akár az orrszívó-használat is, az orr légútjai mégsem szabadulnak fel. Ennek oka, hogy az irritáció, a bőséges váladéktermelés miatt maga a nyálkahártya is megvastagszik, megduzzad, és beszűkíti, akár teljesen elzárja az orrjáratot, a levegő útját.

A nyálkahártya is védekezik

Egymást erősítő folyamat: az irritáció megszüntetése,ugyanakkor az intenzívebb nyáktermelés miatt az orrnyálkahártya is irritált lesz, megduzzad. A váladéknak nemcsak a mennyisége, hanem az összetétele is megváltozik légúti fertőzések, betegségek hatására, és ilyenkor a csillószőrök is károsodnak, nem tudják ellátni a védő-szállító, tisztító feladatukat.A nyálkahártya megfelelő működését akadályozza az is, ha száraz levegő áramlik be. Ilyenkor a váladék besűrűsödik,ráadásul ezt a beszáradt váladékot a csillók mozgása már nem tudja eltávolítani az orrjáratokból, ami szintén avezet. Ha a légutakban pangó váladék marad, az tovább irritálja a nyálkahártyát, akadályozza a megfelelő légáramlást és táptalajául szolgál a legkülönbözőbb baktériumoknak, vagyis szövődményként felülfertőzések, további gyulladások fordulhatnak elő.a nyálkahártya duzzanatának csökkentésére kifejlesztett szerekkel.