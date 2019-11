A tüsszögés kevésbé ismert okozói

Mi okozhatja a gyakori tüsszögést, és mit tehetünk ellene? A kérdésekre Dr. Moric Krisztina, a Budai Allergiaközpont orvosa válaszol.

Poratka

Az első tisztázandó kérdés, hogy mikor tüsszögünk leggyakrabban. Ez ugyanis már önmagában is sokat elárulhat a kiváltó okról. Ha valaki rendszeresen a reggeli órákban, ébredést követően tüsszög, akkor a háttérben akár poratka-allergia is állhat. Ezek az apró, szabad szemmel nem látható élőlények ugyanis előszeretettel költöznek az ágyunkba, így egész éjjel belélegezve őket nem csoda, ha éjjel vagy a reggeli órákban tüsszögésre ébredünk.

Hideg

Előfordulhat, hogy vazomotoros nátha áll a háttérben. A tüsszögés oka ilyenkor a hideg levegő. Árulkodó jel lehet, ha például a meleg ágyból kikelve vagy a lakásból kilépve tör ránk a tüsszögőroham. A hideg mellett azonban a napfény is képes tüsszögést kiváltani, ezt fotikus tüsszögésnek nevezik. Felmérések szerint minden ötödik embernél jelentkezik, ha a Napba néz.

A hideg is okozhat gyakori tüsszögést. Fotó: iStock

Túl száraz vagy párás levegő

Ha rendszeresen a lakásba lépve tör ránk a tüsszögés, akkor érdemes szétnézni, hogy mi lehet a környezetünkben, ami kiváltja a panaszt. Olykor elég lehet csak az illatosítótól megválni, de az is előfordulhat, hogy a túl száraz levegő irritálja a nyálkahártyát. Ám a túl magas páratartalom sem jó, az ugyanis penészesedéshez vezethet, a penész miatt pedig allergiás tüneteink jelentkezhetnek. A penész egyébként nemcsak a vizes helyiségekben jelentkezhet, hanem a lakás bármely pontján, különösen az északi falakon, a sarkokban és a hőhidak mentén.

Gyógyszerek

A magas vérnyomásra szedett gyógyszerek, a fogamzásgátlók és a nem-szteroidos gyulladáscsökkentők is okozhatnak kellemetlen tüneteket - nemcsak tüsszögést, de tartós orrdugulást is. Ha valaki nem fordul idejében orvoshoz elhúzódó tüneteivel, és emiatt túlzásba viszi a recept nélküli orrspray vagy orrcsepp használatát, szintén gyakori tüsszögést és orrdugulást észlelhet. Az orrcseppfüggőség akár az orrnyálkahártyát is tönkreteheti.

Meglepő okok

Ha a nap folyamán többször is tüsszögőroham jelentkezik, gyanakodhatunk a testápoló, a parfüm vagy az öblítő illatanyagaira is. A fizikai aktivitás során fellépő tüneteket hátterében az EIR nevű betegség állhat. Ilyenkor az allergológus tud olyan gyógyszereket ajánlani, amelyekkel megelőzhető a tüsszögőroham. Ha pedig evés közben jelentkezik a sorozatos tüsszögés, akkor az lehet egy önálló kórkép - étel indukálta rihinitis - miatt is. Ám ha egyéb panaszok - például orrdugulás, ajakduzzanat, viszkető érzés a szájban, hasfájás és hányinger - is társulnak hozzá, akkor ajánlott szakemberhez fordulni. Állhat ugyanis a háttérben hisztaminintolerancia, keresztallergia vagy ételallergia is.

"A krónikus panaszokat semmiképp se hanyagoljuk el. Ha visszatérő tüsszögőrohamoktól szenvedünk, vizsgáltassuk ki, mi okozhatja! Allergia esetén hosszú távon is biztonsággal használható készítményeket tudunk ajánlani a tünetek ellen. A nem allergiás eredetű panaszok hátterében pedig gyakran az orrmelléküregek krónikus gyulladása áll. Ilyenkor további vizsgálatokkal tudjuk felderíteni és kezelni a kiváltó okot" - figyelmeztet a szakember.