Miért tüsszentünk egyszerre kettőt-hármat?

Biztos sokan megfigyelték már, hogy amikor tüsszentenek , akkor általábangyors egymásutánban. És persze ismerősek lehetnek azok az emberek is, akik képesek sorozatban tízet-tizenötöt is tüsszenteni kiváltva ezzel az "egészségedre!" jókívánság végtelennek látszó sorozatát. Miért tüsszentünk egymás után többet?

Mindenki volt már olyan helyzetben, amikor tüsszentenie kellett, de inkább szerette volna elfojtani. Ez sikerülhet is - például az orrlyukak befogásával . De hogyan hat a szervezetünkre? Egyesek szerint pusztítóan .

Ha azonban, akkor a szervezetünk újra megpróbálkozik ezzel, ami egy újabb tüsszentést eredményez. Tehát a második tüsszentés elsősorban azt jelenti, hogy az első nem volt eredményes, nem érte el a célját: az irritáló anyag az orrlyukainkban maradt. Ez a magyarázata annak is, hogy az allergiások miért tüsszögnek állandóan: a számukra allergén anyagok a levegőből rendre bekerülnek az orrlyukakba, és igen nehéz őket eltávolítani. Megfázás miatt viszont általában ritkábbak a tüsszentéseink.

Az, hogy kia tüsszentései. Ha valakinek gyengébbek a reflexei , gyengébbeket tüsszent, akkor nagyobb a valószínűsége, hogy az orrüregben marad az anyag, ami kiváltotta a reakciót, tehát a tüsszentés mindaddig újra és újra ismétlődni fog, amíg ki nem tud tisztulni az orrból az irritáló anyag.Sokan tapasztalhatták azt is, hogy, hogy tüsszentsünk. Vannak, akik erős napfény hatására is tüsszögni kezdenek . Ez egy genetikailag öröklődő tulajdonság, amely körülbelül az emberek 18-20 százalékát érinti. Az okát a tudósok mind a mai napig nem igazán értik. Egyes feltevések szerint a pupilla gyors összehúzódása indítja be a reflexet, de ezt egyelőre nem sikerült bizonyítani.