Ülőideg-gyulladás: így enyhíthető a fájdalom – Otthoni módszerek is segíthetnek

Az ülőideg (nervus ischiadicus) szervezetünk leghosszabb idege, amely az alsó gerincből indul ki, és az alsó végtagokat látja el. Amikor ez az ideg nyomás alá kerül vagy irritálódik, isiász jelentkezik. Az isiász olyan fájdalom, amely deréktájon kezdődve a fenéken és a hátulsó combon át akár a lábujjakig kisugározhat. Általában egyoldali, és sokan éles, villámcsapásszerű vagy égető érzésként írják le. Előfordulhat zsibbadás, bizsergés vagy gyengeség is az érintett lábban.

Az ülőideg-gyulladás legjellemzőbb tünetei

éles, lövésszerű vagy égető fájdalom a derékban, fenékben és a comb, talp mentén

mozgásra, ülésre vagy hajlásra fokozódhat a fájdalom

bizonyos mozdulatok nehézkesek lehetnek (például lépcsőzés)

ritkábban jelentkezhet lágyéksérv vagy izomgyengeség is

Mi állhat a háttérben?

A lehetséges kiváltó okok közé tartozik a porckorongsérv, gerinccsatorna-szűkület, vagy a piriformis izom görcse. Ugyancsak közrejátszhat benne továbbá a mozgásszegény életmód, a nehéz fizikai munka, tartáshibák vagy túlsúly is.

Bárkit érinthet az ülőideg gyulladása. Fotó: Getty Images

Otthoni, gyógyszermentes kezelési módok

Jegelés és melegterápia

A Harvard Health ajánlásai szerint az első 48-72 órában jégpakolás segíthet a gyulladás csökkentésében. Körülbelül 15-20 percen át naponta többször, mindig egy vékony ruhán keresztül tegyük az érintett területre. Ezután ajánlott váltogatni a hideg és meleg borogatást; a meleg elősegíti a vérkeringést, ellazítja az izmokat, és lehetővé teszi a nyújtást. Használhatunk melegvizes palackot, meleg fürdőt vagy alacsony fokozaton működő hőpárnát.

Mozgás és testtartás

A teljes ágynyugalom általában rontja a helyzetet. A mozgás — könnyű séta vagy gyengéd házimunka — serkenti a vérkeringést, csökkenti a fájdalomérzetet és javítja a hajlékonyságot. Pár nap nyugalom után mindenképp át kell váltani aktívabb életmódra. Fontos a helyes testtartás is, különösen ülés közben: ergonomikus ülés, gyakori pózváltás (legalább 20 percenként), deréktámasz használata javasolt.

Nyújtó gyakorlatok

Bizonyos nyújtó gyakorlatok rendszeres végzése jelentős enyhülést hozhat a Healthline szerint.

Térdhúzás az ellenkező vállhoz: háton fekve az egyik térdet finoman húzzuk a mellkashoz, tartsuk ki 30 másodpercig, majd ismételjük meg a másik oldallal.

háton fekve az egyik térdet finoman húzzuk a mellkashoz, tartsuk ki 30 másodpercig, majd ismételjük meg a másik oldallal. Piriformisnyújtás (ülő vagy fekvő változat): keresztbe tett lábbal hajoljunk előre, hogy a piriformis izom ellazuljon,

keresztbe tett lábbal hajoljunk előre, hogy a piriformis izom ellazuljon, Álló térdnyújtás: egyik lábat emelt felületre (zsámolyra, alacsonyabb székre) helyezve hajoljunk előre, egyenes háttal, harminc másodpercig.

Galambpóz: kisimítja az ízületeket és feloldja az izomfeszültséget.

Ezeket a gyakorlatokat naponta többször is elvégezhetjük, de mindig gyengéden, fájdalom nélkül. Ha egy mozdulat fokozza a fájdalmat, azt hagyjuk abba!

Hasznos életmódbeli tanácsok kiújulás ellen

Törekedj a rendszeres mozgásra (például séta, úszás, könnyű aerob edzés)!

Figyelj a testsúlyodra és kerüld a dohányzást, mivel ezek növelik a gerinc és az idegek terhelését!

Dolgozz a törzserő fejlesztésén: például hasizom-erősítés, medencebillentő gyakorlatok segítségével. Ezek mind segítenek a gerinc optimális tartásában!

Mikor szükséges orvoshoz fordulni?

Ha a tünetek nem javulnak néhány hét után (általában 6 hét alatt a panaszok enyhülnek), fokozódik a zsibbadás, bizsergés, izomgyengeség, megjelenik vizelet- vagy széklet visszatartási nehézség, akkor mindenképp szakorvosi vizsgálat ajánlott.