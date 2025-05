Teniszkönyök: nem csak a sportolókat érinti

A teniszkönyök a könyök külső oldalának jellegzetes fájdalmával járó, gyulladásos probléma. Általában nagyobb fizikai igénybevétel miatt következik be. A neve ellenére nem csak sportolókat érintheti. Gyakorlatilag mindenkinél kialakulhat, akinek a könyöke túlzottan igénybe van véve, mert például gyakran ismétlődő mozdulatokból áll a munkája. Kialakulhat többek között azoknál, akik különböző szerszámokkal foglalkoznak (például vízvezeték-szerelőknél), festőknél, varrónőknél, zenészeknél, vagy irodai munkát végzőknél (ha egeret használnak, vagy ha sokat gépelnek). Ritkábban sérülés vagy a test kötőszöveteit érintő probléma okozza a teniszkönyököt, illetve van, amikor nem derül ki az oka - írja a Mayo Clinic.

A fájdalom csak terjed, ha kezeletlenül hagyjuk. Fotó: Getty Images

Az egyszeri nagy vagy többszöri apró túlerőltetés okozta gyulladás azon a kicsi ponton jelentkezik először, ahonnan az alkarfeszítő izomköteg a felkarcsonton ered. Kezelés hiányában krónikussá válik, és folyamatosan átterjed a könyök többi kötőszöveti képletére is. Ezzel együtt a fájdalom is növekszik, először mozgatásra, később már nyugalomban is, kisugározva a csukló majd a váll felé. Végeredménye, hogy a kar használhatatlanná válik, sőt az éjszaka sem múló fájdalom az alvást is lehetetlenné teheti.

Fontos a kivizsgálás

A brit NHS azt javasolja, hogy a fájdalom jelentkezése után az első két hétben próbáljuk meg pihentetni az érintett karunkat. Ez magában foglalja azt, hogy ne erőltessük meg, illetve használhatunk lokálisan gyulladáscsökkentő géleket, vagy hideg- vagy melegvizes borogatást. Ezen kívül egy alkarpánt vagy merevítő csökkentheti a sérült szövetre nehezedő terhelést.

Ha ezek az otthoni módszerek nem segítenek, mindenképpen forduljunk orvoshoz a problémával! A fizikai vizsgálat mellett valószínűleg egy képalkotó vizsgálatra (például röntgenre) is szükség lesz a végső diagnózishoz.

A probléma általában pihentetéssel megoldódik, de ha nem, egy fizikoterapeuta megtaníthat olyan gyakorlatokat, amelyek erősítik az alkar izmait és inait.

Alkalmazhatnak lokális, injekciós fájdalomcsillapítókat is, amihez általában szteroid származékokat használnak. Segíthet a lökéshullámterápia is, illetve ha ezek a módszerek nem válnak be, akkor sebészi beavatkozásra lehet szükség.