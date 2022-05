Fontos különbség, hogy az izom- és ízületi fájdalmakkal ellentétben a csontfájdalom rendszerint nem kötődik mozgáshoz, azaz akkor is ugyanúgy jelentkezhet, ha egy fotel kényelméből nézzük a televíziót, mint ha éppen két jól megpakolt bevásárlókosárral sétálnánk fel a lépcsőn az ötödik emeletre. Magát a tünetet egyfajta erős diszkomfortérzetként, illetve kifejezett fájdalomként lehetne jellemezni. A probléma gyakran fizikai behatásra lép fel: repedéstől a törésekig lényegében bármely, a csontokat érintő sérülés okozhat ilyen jellegű fájdalmat. Ha azonban nem előzte meg semmilyen baleset a panasz kialakulását, meglehet, hogy sokkal vészjóslóbb folyamatok állnak a háttérben.

A szűnni nem akaró csontfájdalom hátterében súlyos betegségek állhatnak. Fotó: Getty Images

Daganatos megbetegedések

A csontszövetből kiinduló rosszindulatú elváltozások meglehetősen ritkának mondhatók, Magyarországon évente mintegy hat-hétszáz új megbetegedést diagnosztizálnak. Számos gyakrabban előforduló ráktípus hajlamos azonban előrehaladott stádiumban áttéteket adni a csontokra, beleértve a tüdő-, a mell-, a pajzsmirigy-, a vese- és a prosztatarákot. Amennyiben ezek a kórfolyamatok kárt okoznak a csontok struktúrájában,fájdalomjelentkezhet tünetként, illetve szintén gyakran tapasztalnak ilyen jellegű panaszokat a leukémiás betegek, különösen a lábukban. A régies - és kevésbé pontos - kifejezéssel csak a vér rákjának nevezett kóros sejtburjánzás a csontvelői eredetű sejtekből indul ki.

Csontvelőgyulladás

Főként gyermekeket és idős, legyengült immunrendszerű felnőtteket érintő probléma a csont és a csontvelő fertőzéses megbetegedése. Az esetek zömében baktériumok állnak a kifejezetten nehezen kezelhető gyulladás mögött, amelynek megkülönböztetjük hosszabb ideig fennálló, krónikus formáját, valamint a csontvelő roncsolódásával, gennyedzésével járó akut típusát. Utóbbira a vérmérgezés tünetei jellemzőek, így a magas láz, a hidegrázás, az érintett terület duzzanata, továbbá az éjszaka is jelentkező, lüktető csontfájdalom. Időben felfedezett, megfelelő antibiotikumokkal kezelt betegség esetén a gyógyulási esélyek jónak mondhatók, súlyos esetekben viszont akár az érintett végtag amputációjára is szükség lehet. Afertőzéskockázatát jelentősen fokozza minden olyan állapot, amely az immunrendszer csökkent hatékonyságú működésével jár, beleértve a népbetegségnek számító diabéteszt is.

Csontritkulás

A Nemzetközi Csontritkulás Alapítvány (IOF) adatai szerint világszerte átlagosan minden harmadik másodpercben bekövetkezik egy olyan csonttöréses sérülés, amely az oszteoporózis, azaz acsontritkulásszámlájára írható. A betegség a csontszövet állományának kóros lecsökkenését jelenti, amely fokozott töréshajlamot idéz elő. Az esetek négyötödében a nemkívánatos folyamatokat az öregedés vagy a menopauza nyomán fellépő változások váltják ki, míg mintegy 20 százalékában valamilyen egyéb kórképre vezethetőek vissza. A sorozatos törések mellett az oszteoporózis igen gyakori tünete az állandósuló csontfájdalom is, amely komoly kihatással lehet az érintettek életminőségére. Érdemes megemlíteni, hogy bizonyos életmódbeli tényezők jelentősen hozzájárulhatnak a csontritkulás kialakulásának kockázatához, mint például a dohányzás, a kalcium- és D-vitamin-hiány, valamint a rendszeres testmozgás hiánya.

Hogyan kezelhető a csontfájdalom?

Fontos leszögezni, hogy a krónikus panaszok másfajta fájdalomcsillapítást igényelnek, mint például egy hirtelen kialakuló fejfájás. Érdemes olyan szereket használni, amelyek hatóanyag-tartalma elnyújtottan, fokozatosan szabadul fel a szervezetben. Az elnyújtott felszívódás által a készítmény képes tartós hatást kifejteni, biztosítva ezáltal a nyugodt éjszakai pihenést és a fájdalommentes reggeli ébredést.

Jól látható tehát, hogy a tartósan jelentkező, napok alatt sem javuló csontfájdalommal mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni. Különösen gyanús lehet, ha a panasz mellé olyan egyéb tünetek is társulnak, mint a látszólag ok nélküli fogyás, az étvágytalanság és a folytonos kimerültség, fáradtság. A pontos diagnózis felállítása esetenként összetett feladat lehet, ami vizelet- és vérvizsgálat, valamint akár képalkotó és citológiai vizsgálatok elvégzését is igényelheti. Természetesen a kezelés elsődleges célja minden esetben az alapbetegség gyógyítása, ugyanakkor eközben nem szabad elfeledkezni az állandósuló fájdalom enyhítéséről sem.