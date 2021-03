Hogyan kezelhető az idegbecsípődés?

Az idegbecsípődés nagyon gyakori mozgásszervi panasz, mely tulajdonképpen egy ideg irritációjára, károsodására utal.

Az idegbecsípődésnek nevezett jelenséggel a legtöbb embertalálkozik életében. Ez a kellemetlen tünet egyénenként változó mértékű fájdalomként jelenik meg, van, aki csak bizsergést vagy zsibbadást érez, mások viszont éles, égető, szúró vagy éppen tompa fájdalomról számolnak be. Az idegbecsípődés tulajdonképpen a megnövekedett nyomás miatt kialakuló idegi irritáció vagy károsodás, mely a perifériás idegrendszerben (vagyis az agyon és a gerincoszlopon kívül elhelyezkedő idegeknél) következik be.

A nyomás vagy károsodás az ideget magát, illetve az azt körbevevő anyagot is irritálhatja. Emiatt az ideg nem tudja megfelelően továbbítani az őt érő ingereket,az adott területen. Az idegbecsípődés esetén a fájdalom mellett zsibbadás, érzéketlenség, izomgyengeség is tünet lehet.a nyak, illetve a hát idegei az érintettek, de ez nem jelenti azt, hogy más testrészünkben ne történhetne idegbecsípődés. Gyakori például ez a panasz a csuklónál, a könyöknél, a felső combnál, a térdnél vagy deréktájékon. Sokszor nemcsak az érintett területen érzékelhető a fájdalom, hanem az kisugárzik , például a nyakból a vállakba, a könyökből a karokba, a combból a lábak felé is.