Idegbecsípődés: mi segíthet?

Egy váratlan mozdulat és a becsípődött ideg miatt szúró, égő fájdalmat érzünk a nyakunkban, vállunkban vagy a karjainkban? Éreztünk már ilyet? Akkor érdemes tovább olvasnunk!

Hogy lehet segíteni az idegbecsípődésen?

bárkivel megeshet. Mivel attól függően, milyen testrészt érint, gyakran korlátozza a mozgásunkat, így akár hosszabb ideig is hatással lehet a mindennapjainkra. Gesundheit.de német oldal korábban összeszedte az okokat és azokat a módszereket , amelyekkel elkerülhetjük a bajt. Az idegbecsípődés gyakori és kellemetlen dolog, és. Mivel attól függően, milyen testrészt érint, gyakran korlátozza a mozgásunkat, így akár hosszabb ideig is hatással lehet a mindennapjainkra.

Izomfájdalom Az izmokból sok száz van, és szinte bármelyik tud fájni. Mozgás után vagy a rossz testtartástól, esetleg az influenza tüneteként. Lássuk, mit kell tudni az izomfájdalmakról! legtöbb esetben egy napokig tartó szúró, vagy égő fájdalom a fő tünet, de érzékszervi zavarok is felléphetnek. A legrosszabb pedig az, hogy a , de érzékszervi zavarok is felléphetnek. A legrosszabb pedig az, hogy a fájdalom sokszor kisugárzik, így egyáltalán nem csak az testrész érintett, ahol maga az idegbecsípődés történt . Például ha a hátunkban történik , akkor a legtöbbször a csípőnk is fáj, és a lábainkban is érezzük.

Az idegbecsípődés gyakori és kellemetlen dolog, és bárkivel megeshet

Az idegbecsípődésnél a kiváltó okok többfélék lehetnek

a vállunkban sem ússzuk meg a kellemetlen érzést. Mivel az ideg irritációjáról, vagy gyulladásáról van szó, egy rossz mozdulat sportolás közben, túlterhelés, vagy nem megfelelő edzésprogram, de a rossz testtartás és a test egyoldalú terhelése is ugyanekkora szerepet játszik. Ezek nemcsak a gerincoszlopra vannak kedvezőtlen hatással, hanem azon keresztül az izmokra is, melyekben feszültség keletkezik. Vagy ha a nyakunk esett áldozatul , akkora kellemetlen érzést. Mivel az ideg irritációjáról, vagy gyulladásáról van szó, a kiváltó okok többfélék lehetnek . Általában a környező izmok feszültsége áll a háttérben, például az izommerevség vagy a beálló görcs, és ez a keményedés nyomást gyakorol a környező idegpályákra is. Ezt például kiválthatja, vagy nem megfelelő edzésprogram, de a rossz testtartás és a test egyoldalú terhelése is ugyanekkora szerepet játszik. Ezek nemcsak a gerincoszlopra vannak kedvezőtlen hatással, hanem azon keresztül az izmokra is, melyekben feszültség keletkezik.

Bármit is teszünk, fontos, hogy ne kapkodjunk!

masszírozás ugyancsak jót tesz, mert ez is segíti ellazítani az izmokat, Nagyon hatásos még a meleggel való érintkezés, aminek következtében az izmok vérellátása javul, és a feszültség lassan feloldódik. Ezt otthon csinálhatjuk meleg vizes palack vagy melegítőpárnák segítségével, amelyeket napközben is lehet hordani anélkül, hogy zavarna. A az izommerevség elkerülése miatt pedig gyakran csináljunk erősítő- és nyújtó gyakorlatokat. Egy ilyen edzésterv összeállítását nyugodtan bízhatjuk gyógytornászra. A legtöbb, amit még egészségesen megtehetünk, hogy figyelünk a mozgásunkra és a testtartásunkra.

Alternatív módszerek, ha a klasszikus nem válik be