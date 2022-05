Legyen szó bármilyen ortopédiai műtétről, például egy csípő- vagy térdprotézisről, óriási jelentősége van annak, hogy milyen betegutat jár be a páciens: mennyi időt várakozik egy kivizsgálás előtt, vagy éppen a műtétre várva. Ahogyan az is fontos, hogy mennyire összeszokott a stáb, amely a gyógyulás felé vezető úton kíséri. Ilyen esetben nemcsak az operáció ideje, hanem a rehabilitáció is jóval rövidebb lehet. Elmondjuk, miért.