10 ok, amiért fájhat a nyakunk

Elfeküdtük a nyakunkat

Kivel ne fordult volna már elő, hogy elszunnyadt a székben vagy nem jól feküdt a párnáján, aztán hosszabb-rövidebb idő múlva sajgó nyakkal ébredt? A dolog általában nem komoly, magától is elmúlik, de mi is tehetünk azért, hogy ez mielőbb így legyen. A következő estén aludjunk hanyatt fekve, és bizonyosodjunk meg arról, hogy a megfelelő párna van a fejünk alatt, kényelmes alátámasztást biztosítva. Ha nem múlik el a nyakfájás, vény nélkül kapható fájdalomcsillapítót is bevehetünk.

Beállt a nyakunk

Ha olyasmit csinálunk, amihez a nyakunk nem szokott hozzá - például nehéz dolgot viszünk a vállunkon, vagy sokáig felfelé nézünk -, akkor is megfájdulhat a nyakunk. Az izmok ellazítása általában segít, de ha néhány nap múlva sem múlik el a fájdalom, keressük fel háziorvosunkat.

SMS-nyak szindróma

Ha túl sokat hajolunk telefonunk vagy akár laptopunk képernyője fölé, az krónikus nyakmerevséggel és fejfájással is járó rendellenességet okoz. Ennek már nevet is adtak a tudósok: SMS-nyaknak hívják. Ez ellen is lehet tenni: ne görnyedjünk előre, inkább a telefont tartsuk feljebb. Ha munkánk miatt hajlunk előre, például a számítógéphez, tartsunk szüneteket, és rendszeresen mozgassuk, nyújtsuk izmainkat.

Sportsérülés

Sportsérüléseknél előfordul, hogy a nyaki idegeket ütés éri, és a sérült úgy érzi, mintha áram futna végig a vállán, karjain, kezein. Ez többnyire magától elmúlik, de ha többször előfordul, illetve zsibbadás vagy bizsergés társul hozzá (illetve ezek egyike az egyik karban), érdemes felkeresni egy szakorvost.

Nyaki-ostorcsapás sérülés

A karambolok során gyakori az úgynevezett nyaki-ostorcsapás sérülés, ami az ütközés okozta hirtelen mozdulat eredménye. Ilyenkor a nyakban lévő lágy szövetek sérülnek, de érintettek lehetnek a vállak és a karok is. Fájdalomcsillapítókkal, gyógytornával kezelhető, de mindenképp ajánlott megmutatni egy orvosnak, mert komolyabb is lehet a sérülés.

A nyakfájdalom mögött komolyabb gerincbántalmak is állhatnak

Porckorongsérv

Porckorongsérv is okozhat nyakfájdalmat - ezen enyhébb esetben borogatással, valamint az izmokat nyújtó és erősítő tornával lehet enyhíteni. Ha ez nem sikerül, az orvos műtétet javasolhat.

Gerinccsatornaszűkület

A gerinccsatorna szűkülete miatt is sajoghat a nyakunk - ilyenkor a nyakba, vállba, karokba futó idegek fokozott nyomás alá kerülnek. Kezelése enyhébb esetben vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókkal és gyulladáscsökkentőkkel is történhet, de ha ezek nem segítenek, fizikoterápia, illetve végső esetben műtét is szóba jöhet.

Csontosodás

A gerincben megjelenő csontosodás miatt is fájhat a nyakunk. A tüneteket vény nélkül kapható szerekkel lehet enyhíteni, illetve súlyosabb esetben műtéttel megszüntetni.

Daganat

Tumor is okozhat nyakfájdalmat, ilyen esetben a daganat eltávolítása - szükség esetén sugár- vagy kemoterápiás kezelés - jöhet szóba.

A gerinc elváltozásai

A gerinc degeneratív elváltozásai fájdalomhoz és ízületi gyulladáshoz vezethetnek. Életmódbeli változtatások segíthetnek, például hogyan és min ülünk, fekszünk. Súlyosabb esetben gyógyszerek vagy műtét is szóba jöhet.

Forrás: WebMD