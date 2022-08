Nemcsak mi, nők változunk, hanem az idő és a társadalom is, ennek köszönhetően ma már egyre kevésbé számít tabutémának a menopauza. A nők nem hallgatnak többé illedelmesen az átélt nehézségekről, nem tűrik némán, összeszorított foggal a hormonális változások okozta panaszokat. Végre elértük, hogy sokkal többet és szabadabban merjünk beszélni a változókorról, és ne szégyelljünk segítséget kérni az azt kísérő fizikai vagy lelki tünetek enyhítéséhez. De kezdjük az elején: mi és miért változik meg a nők testében a menopauza során?

A változókorban valóban változik a nő

A női változókor a termékenység lezárulását övező időszak, az ekkor végbemenő testi-lelki folyamatok összefoglaló neve. A változókor jellemzően 45 és 55 éves kor között következik be, és néhány évig, vagy akár egy bő évtizedig is eltarthat, mire a szervezet alkalmazkodik a megváltozott hormonális körülményekhez. A menopauza során a nők szervezete teljesen átalakul: a progeszteron- és ösztrogéntermelés először erősen csökkenni kezd, végül teljesen meg is szűnik, amit több kellemetlen tünet is kísérhet. Ezek közül a leggyakrabban a menstruáció elmaradását és a folyamatosan jelentkező hőhullámokat szokták kiemelni, holott ezeken kívül számos egyéb testi és lelki tünet is felütheti a fejét ebben az időszakban. Izzadás, feszültség, szorongás, a hangulat hullámzása, alvászavar, koncentrációs nehézségek, fáradékonyság, szívdobogásérzés, a libidó csökkenése, hüvelyszárazság vagy gyakori fejfájás – nagyjából ezek azok a leggyakoribb tünetek, amelyekkel a legtöbb nőnek meg kell küzdenie a változókor során.

Merjünk szembenézni a változással!

Bár a menopauza a női lét természetes része, mégis vannak, akiknek a menopauzához elválaszthatatlanul hozzákapcsolódik a veszteség érzése, és úgy beszélnek róla, mintha a menstruáció elmúlásával a nőiség egy részének is búcsút kellene inteniük. Holott a nőiességünk lényege és megélése teljesen független a menopauzától. Fontos lenne észben tartanunk, hogy menstruációnk elmúltával éppen olyan értékesek maradunk, mint előtte voltunk – sőt, akár még jobban kiteljesedhetünk, még felszabadultabban élhetjük meg női mivoltunkat. A nőiség nem korhoz kötött állapot – az, hogy mikor és hogyan fejezzük ki és éljük át, csakis rajtunk múlik.

Fotó: Getty Images

Segítsünk magunkon!

Az életszakasz egyik nagy pozitívuma, hogy teret adhat az életmódváltásnak, kapcsolataink elmélyítésének és az újonnan kialakuló identitásunk fejlesztésének. Hogy mire gondolunk? Immár a kedvteléseinkre is több idő juthat: sportolhatunk, járhatunk jógára, moziba, kiállításra, színházba, sőt utazhatunk is a párunkkal, néhány jó baráttal vagy akár egyedül is, ha ahhoz van kedvünk. Kitágul a világ, amelyet hosszú évekig inkább szűk perspektívából szemlélhettünk. Nem véletlen, hogy sokan ebben az életszakaszban valósítják meg az álmaikat, ülnek vissza az iskolapadba, kezdenek új életet, váltanak szakmát, fognak bele valami egészen másba, mint amiből a családot tartották el korábban. Biztonsági játék helyett végre fontosabbá válik, hogy élvezzük is azt, amit csinálunk.

De ez az időszak arra is tökéletes lehet, hogy – ha kedvünk tartja – kipróbáljunk néhány szépészeti beavatkozást. Azt persze sosem szabad elfelejteni, hogy az időt, valamint testünk változását semmivel sem lehet megállítani – de azért igenis tehetünk, hogy egy kicsit jobban érezzük magunkat a bőrünkben.

A rengeteg tévhit miatt azt is fontos hangsúlyozni, hogy a változókor beköszöntével még véletlenül sem kell lemondani a szexuális életről. Ha jól érezzük magunkat a bőrünkben, továbbra is kívánatosnak látjuk magunkat, a szexuális vágyunk sem fog lényegesen csökkenni. A szex az egyik legjobb formája a nőiesség kifejezésének, ráadásul a rendszeres szexuális élet sokat segít a változókor okozta kellemetlen tünetek elviselésében, kompenzálásában.

Ha kell, merjünk segítséget kérni!

Fontos, hogy sose szégyelljük magunkat a változókor miatt: merjünk beszélni az érzéseinkről párunknak, közeli ismerőseinknek, hogy megérthessenek és segíthessenek minket, ha szükség van rá. A gyógynövények például kifejezetten jó hatással lehetnek a közérzetünkre, ezáltal a kedélyállapotunkra: az orbáncfű álmatlanság és idegfeszültség esetén segíthet, a poloskavész csökkenti a hőhullámokat, az éjszakai izzadást, a zsálya enyhíti a fokozott izzadást, a barátcserje is számos változókori tünetet képes csillapítani. Ha szükségesnek érezzük, bátran kérjünk orvosi segítséget is menopauza okozta panaszainkra. Vannak, akiknek a kellemetlen tünetekre hormonpótló kezelést javasolnak, ezzel kapcsolatban azonban tudni kell, hogy a hormonpótlás bizonyos esetekben ellenjavallt: ilyen az aktív trombózis, a hormonfüggő rosszindulatú daganatok (például emlőrák, méhtestrák, mivel a hormonok serkenthetik a tumor növekedését), valamint az ezekre való hajlam, ezek családi előfordulása. Sőt, a hormonpótló kezelések az ilyen típusú rosszindulatú daganatok kialakulásának veszélyét is növelhetik. Ezért ezen készítmények használatának megítélése kizárólag szakember kompetenciája.

Remifemin – segítenek a gyógynövények!

A Remifemin és Remifemin Plus készítmények hatásos és biztonságos segítséget jelentenek a természetes és a mesterségesen kiváltott menopauza kezelésében egyaránt. A poloskavészkivonat-tartalmú, hormonmentes Remifemin főleg az enyhébb klimaxos testi tünetek (például hőhullám, éjszakai izzadás) csillapítására ajánlott, míg a Remifemin Plus, amely a magasabb poloskavészkivonat-tartalom mellett orbáncfűkivonatot is tartalmaz, a kifejezettebb testi tünetekre, illetve olyankor ajánlott, amikor a lelki tünetek (például ingerlékenység, szorongás) is jelentősek. Bizonyított, hogy a Remifemin és Remifemin Plus készítményeknek nincs hormonszerű hatása, ezért orvosi javaslatra és felügyelettel azok számára is alkalmas, akiknek a hormonterápia valamilyen okból ellenjavallt. Ilyenek lehetnek például azok a nők, akik emlőrák miatti antihormon-terápiában részesülnek, vagy akiknek a kórtörténetében emlőrák szerepel.

Vény nélkül kapható gyógyszer

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Cikatridina hüvelykúp – ne legyen probléma a hüvelyszárazság!

A hüvelyszárazság nemcsak a szexuális vágyat és az önbizalmat veti vissza, de a hétköznapokban is égő, kellemetlen érzést okozhat. A szeméremtest és a hüvelyhám nedvességtartalmának csökkenésével egyidejűleg csökken a szövet tónusa, rugalmassága és ellenállása. Ez a hám fokozott sérülékenységével jár, a sérülések a rosszabb vérellátás miatt nehezebben gyógyulnak, és a fertőzésekre való fogékonyság is nő.

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz

Erre nyújt hormonmentes segítséget a Cikatridina hüvelykúp, amelynek fő összetevője, a kiváló hidratálóképességű hialuronsav nedvességgel tölti fel a hüvelyhámot. Előnyös hatását 4 gyógynövény – aloe vera, körömvirág, teafa és tigrisfű – olajos kivonata egészíti ki. Mivel hormonmentes, olyan páciensek is használhatják, akiknek a hormonpótlást nem javasolják az orvosok. A tartós hatásért kúraszerű, napi alkalmazása javasolt, de a tünetek függvényében hosszantartóan is használható heti néhány alkalommal.