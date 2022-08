Változókor: mi történik az intim területekkel?

A változókor lehetséges hüvelyi és egyéb intim panaszai kényes kérdést jelentenek. Nem könnyű beszélni róluk, de ugyanolyan komolyan kell venni őket, mint a hormonális változások következtében előforduló többi tünetet. Milyen változásokkal kell számolnunk, és mit tehetünk ellenük?

Hüvelyi változások: szárazság, rugalmasságvesztés

Ebben az életszakaszban az ösztrogén nevű női nemi hormon csökkenésével a hüvely hámszövete elvékonyodik, valamint gyengül a vérellátása is. Mindezek hatására szárazabbá, érzékenyebbé, sérülékenyebbé válik, emiatt pedig korábban nem ismert kellemetlen égő érzés, viszketés, irritáció jelentkezhet. Megnő a sérülékenység és a fertőzések iránti fogékonyság is.

Változókorban figyeljünk az intim higiéniára is!

A hüvely nedvességének csökkenése fájdalmassá teheti a szexuális együttlétet, további lelki terhekkel tetézve a testi problémákat. Ilyenkor könnyen kialakulhat egyfajta ördögi kör, mivel a szorongás és a stressz (amelyek okai között a szexuális problémák is szerepelnek) fokozhatják a hüvelyszárazságot.

A hüvely nedvességtartalmának helyreállítására szolgáló készítményekkel szerencsére ez a probléma a legtöbb esetben orvosolható. A szakemberek szerint a szexuális ingerlés – a megfelelő időtartamú és minőségű előjáték – is szerepet játszik a vagina egészségének megőrzésében, mert segíti a rugalmasság megőrzését.

Fokozott fertőzésveszély

Szintén a hormonháztartás változásaival függ össze, hogy változókorban növekszik a húgyúti és a hüvelyi fertőzések kockázata. Az ösztrogén biztosítja a hüvely savasságát fenntartó tejsavbaktériumok (Lactobacillusok) életképességét. Az enyhe savas közeg pedig nem kedvez a hüvelybe jutó kórokozók megtelepedésének és szaporodásának.

Az ösztrogénszint csökkenésével ez a természetes védekező rendszer gyengül, ami miatt gyakoribbá válhatnak a – nyáron amúgy is sokak életét megkeserítő – bakteriális fertőzések. Segíthet a megelőzésben, ha olyan intim mosakodó szereket és síkosító, nedvességpótló készítményeket használunk, amelyek nem befolyásolják a hüvely pH egyensúlyát.

Klimax: fontos intim kérdések

Vizeletszivárgás

A hormonhiány késői következményeként vizelettartási problémák is előfordulhatnak. Az egyik ok, hogy változókorban a záróizmok megereszkednek, de a húgycső hámszerkezetének átalakulása, a szövetek rugalmasságának csökkenése is okozhat gyakoribb vizelési ingert, és vizelettartási nehézségeket.

Az inkontinenciával szemben segíthet a hólyagtréning és a gátizomzat erősítésére szolgáló intim torna. Érdemes kiiktatni életünkből az erősen vizelethajtó koffeines és alkoholos italokat. Az esetleges vizeletelcseppenés kellemetlen következményeitől ma már jó minőségű, diszkrét inkontinenciabetétek tudnak megvédeni.

Ha be is tartjuk ezeket az általános szabályokat, a változókori panaszok esetén szükségünk lehet személyre szabott, szakszerű tanácsokra. Ne szégyelljünk beszélni a problémákról, hiszen nem vagyunk velük egyedül! Nőgyógyászunk, háziorvosunk, szükség esetén urológus segíthet az egyes esetekben valóban hatékony gyógymódok megtalálásában.