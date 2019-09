50 felett így változhat a nemi életünk

Hüvelyszárazság jelentkezhet

Az ötvenes évekbe, illetve a menopauza szakaszába lépés egyik legkellemetlenebb velejárója a hüvelyi szárazság, amelynek oka a hormonális változásokban keresendő. A klimax egyik "klasszikus" tünete ez, amelyet az eredményez, hogy csökken a szervezet ösztrogéntermelése, mivel megszűnik a peteérés. Mivel ez a hormon segít abban, hogy a vagina nedves legyen, hiányában fájdalmassá, kellemetlenné válhat a nemi érintkezés. Szerencsére a különféle síkosítók bevetése megoldást jelenthet. Emellett a hüvelyszárazság legjobb ellenszere a rendszeres nemi élet, mivel a szex segíti a vagina sejtjeinek megújulását. Emellett orvosunktól is kérhetünk ösztrogéntartalmú hüvelykenőcsöt.

50 felett a libidónk is megváltozhat. Fotó: 123rf

Megváltozhat a libidónk

Ez nem feltétlenül jelent csökkenést, sőt számos nő tapasztalja, hogy nemi vágya erősebb lesz az 50-es éveiben. A perimenopauza időszakában (a rendszeres vérzés,és amenzeszteljes megszűnése közötti átmenet idején) megnőhet a szervezetben a tesztoszteronszint, ami fokozott szexuális étvágyat eredményezhet. Ugyanakkor gyakoribb, hogy ebben az időszakban a libidó csökken, ami a hormonális változásoknak, az ilyenkor sokaknál bekövetkező testsúlynövekedésnek, és az előbbiekben említett hüvelyszárazságnak is köszönhető.

Másképp tekinthetünk a testünkre és a partnerünk testére is

A test változik a korral, ez teljesen természetes, de ezt a változás csak kevesen élik meg pozitívan, és veszítenek önbizalmukból. Nemcsak a saját, hanem a partnerünk teste is változik, és előfordul, hogy bár még ugyanúgy szeretjük, mint régen, fizikailag talán már nem találjuk ugyanolyan vonzónak, mint korábban. Egyes pároknál ez okozza, hogy ötvenes éveikben a nemi életük ritkul, esetleg teljesen meg is szűnik. Ilyenkor sokat segíthet egy közös életmódváltás, amely nemcsak új egyéni célokat adhat, hanem a kapcsolatunkat is felrázhatja, és persze hozzájárul ahhoz, hogy fizikailag is ismét formába jöjjünk.

Kevesebb lesz a zavaró tényező

A legtöbb házból kirepülnek a gyerekek, mire a szülők az ötvenes éveikbe lépnek, így több szabad idejük marad - és több lehetőségük a zavartalan együttlétre. Azok az ötvenes nők pedig, akik már túl vannak a menopauzán, megszabadulnak a menzesszel járó kellemetlenségektől, a vérzéstől, a puffadástól, a görcsöktől, ami szexuális téren is felszabadító lehet, és sokkal több teret hagy a spontaneitásnak. Ebben az életkorban ráadásul az emberek már tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy mit szeretnek és mi esik jól nekik, és ez a zavaró tényezők megszűnésével együtt egyeseknél azt eredményezi, hogy nyitottabbak lesznek az újdonságokra, és megjön a kedvük a kísérletezéshez szexuális téren.

