A legfontosabb változókori vitaminok

Menopauza során, amikor megkezdődnek a hormonális változások, egyre inkább megnövekszik a csontritkulás veszélye is. A csontvesztés komoly problémává válhat, gyakoribb csonttörésekkel, fájdalmas mozgással lehet ilyenkor számolni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy elegendő kalciumhoz jussunk. Az 51 év alatti nőknek napi 1000 milligramm kalciumra van szükségük, ennél idősebb életkorban pedig napi 1200 milligrammra - mutatott rá dr. Hetényi Gábor , a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza.

Hogyan segítheti életmódunk a menopauza tüneteinek enyhítését ?

A D-vitamin ugyanolyan fontos a csontok egészségéhez, mint a kalcium, ugyanis D-vitamin nélkül a szervezet nem tudja megfelelően hasznosítani a kalciumot. Egy felnőtt átlagos napi D-vitamin-igénye 600 nemzetközi egység (NE), ám 71 év felett már napi 800 NE javasolt, télen, a légúti fertőzések szezonjában pedig akár 2-3 ezer NE is szükséges lehet. Bár kétségkívül a nap a legjobb D-vitamin-forrás, ugyanakkor táplálékkiegészítőkből is hozzájuthatunk, főleg a napfényhiányos hónapokban.

Egyes vitaminok és ásványi anyagok szerepe felértékelődik a változókor idején. Fotó: Getty Images

Egyes tanulmányok szerint sok nőnél a menopauza utáni 5-7 évben a csontsűrűség akár egyötödével is csökkenhet. A menopauza idején elegendő mennyiségű D-vitamin és kalcium bevitele azonban segíthet a probléma megelőzésében.

Küzdelem a szabadgyökök ellen

Az E-vitamin egy remek antioxidáns, ami azt jelenti, hogy segít csökkenteni az oxidatív stressz káros hatásait. Ez akkor fordulhat elő, ha túl sok szabadgyök van a szervezetben (ezek kóros állapotok, betegségek kialakulásáért felelősek). A szabadgyökök mennyisége sajnos az idő előrehaladtával egyre nő, aminek biológiai és környezeti okai is vannak.

Az antioxidánsok megvédenek különböző betegségektől, amelyek veszélye az életkor előrehaladtával növekszik, beleértve például szív- és érrendszeri, illetve daganatos megbetegedéseket egyaránt. Emellett kutatások szerint összefüggés lehet az alacsony antioxidánsszint és az olyan mentális zavarok között, mint a szorongás és depresszió, amelyeket sokan tapasztalnak a menopauza során.

B-vitaminok a testi-lelki egészségért

Sokan megfeledkeznek a B-vitaminok fontosságáról a menopauza idején, pedig igen nagy szerepük van, hiányuk pedig ebben az időszakban is káros egészségügyi következményekkel járhat. Elegendő B-vitamin bevitele segíthet megelőzni a stroke-ot, a szív- és érrendszeri betegségeket és a demenciát, márpedig ezek mind nagy kockázatot jelentenek az idősebbek számára.

A B6- és B12-vitamin ezenfelül támogatja a kognitív funkciókat, ami azért is fontos, mert a menopauza tájékán megnő a demencia, a memóriaproblémák és az agyköd rizikója. A megfelelő B-vitamin-ellátottság csökkenti a depresszió veszélyét is. A kutatások azt is felvetették, hogy alacsony B2-, B6- és B12-vitamin-szinttel mellett a csontsűrűség is csökkenhet, ami a csontritkulás egyik kockázati tényezője. Sőt, a B9-vitamin, más néven folsav hatékonyan csökkentheti a hőhullámok mértékét is.

Hormonterápia és prevenció

Dr. Hetényi Gábor elmondta, bár az említett vitaminok és ásványi anyagok igen nagy segítséget jelentenek, vannak azonban olyan esetek, amikor például a tünetek súlyossága, vagy egyes betegségek megnövekedett kockázata miatt érdemes megfontolni a hormonterápia lehetőségét. Ezek a kezelések alapos állapotfelmérés, illetve a személyes és családi anamnézis felvételét követően ma már nagy biztonsággal alkalmazhatóak.