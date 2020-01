Hormonkezelés előtt áll? Ezt ne felejtse el

A hormonterápia megkezdése előtt célszerű elvégeztetni egy trombózisrizikó-becslést is - figyelmeztet prof. Blaskó György, a Trombózis-és Hematológiai Központ véralvadási specialistája.

Miért jó a hormonterápia?

A változókor beköszöntével a nők többsége igen kellemetlen tünetekkel szembesül. Például a legváratlanabb időpontokban jelentkezhetnek hőhullámok, de gyakori panasz a fokozott izzadás, a hangulatingadozás és a hüvelyszárazság is. A panaszok megjelenése a hormonális változásoknak - eleinte a progeszteron, később az ösztrogén csökkenésének - köszönhető.

A hormonterápia hatékonyan csökkenti a panaszokat, ám kockázattal is járhat. Fotó: iStock

Mivel a tünetek sok nő mindennapjait megkeserítik, egyre többen választják a hormonterápiát, amellyel hatékonyan mérsékelhetők a kellemetlen panaszok, és egyes kutatások szerint acsontritkulásesélyét is csökkentheti. A terápiához napjainkban már igen alacsony hormontartalmú gyógyszereket használnak, ám fontos tudni, hogy bizonyos esetekben nem szabad alkalmazni a hormonterápiát. Ilyen állapot például, ha az illetőnél magasabb a trombózis kockázata.

Trombózist okozhat

A menopauza minden nő életében elérkezik egyszer, felkészülni azonban viszonylag nehéz rá. A klimax gyakran kellemetlen tünetekkel jár, ráadásul az akár 15 évig is eltartó folyamatnak több szakasza van, különböző panaszokkal. A menopauza három állomásáról itt olvashat!

A trombózis kialakulását több tényező is provokálhatja. Ilyen többek között a hormonterápia is, legyen szó akár fogamzásgátlókról, tesztoszteronpótlásról vagy a klimax hormonkezeléséről.

Ha tehát valaki szeretné csökkenteni a változókorral járó panaszokat, érdemes előtte egy trombózisrizikó-becslésen is részt venni, hogy a terápia minél biztonságosabb legyen.

"A klimax során használt hormonok elősegíthetik a vérrögök kialakulását, így artériás és vénás trombózist is generálhatnak az arra hajlamosaknál. Ezért még mielőtt valaki belekezdene a terápiába, érdemes kivizsgáláson részt vennie, hogy kiderüljön, mennyire veszélyezteti a trombózis. Ha a magas rizikójú csoportba tartozik, és hormonokat visz be, úgy fennáll az esélye annak, hogy vérrögök alakulnak majd ki" - magyarázza a szakember.

Egyes számítások szerint a hormonterápia akár ötszörösére is megnövelheti az artériás és a vénás trombózis rizikóját az arra hajlamosaknál. Későbbi életkorban azonban már nincs értelme ennek a vizsgálatnak.