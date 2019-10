50 fölött ezért jobb a szex

Nem kell tartani a teherbe eséstől

50 fölött a nők legnagyobb része már túl van a menopauzán, ami - amellett, hogy mentesít a menzesszel járó kellemetlenségektől - azt is jelenti, hogy többé nem kell tartaniuk egy nem kívánt terhességtől. Az ilyen megkönnyebbülés felszabadultabbá teszi sokak nemi életét.

A változókorral járó hormonális változások az egész testre hatással vannak, és nem kímélik a bőrt sem: a leggyakoribb gondok a szárazabb, megereszkedett bőr, a ráncok és a fakó arcbőr. Mit tehetünk, hogy mégis jól érezzük magunkat a bőrünkben? Cikkünkben a válasz!

Kisebb az esély, hogy megzavarnak

Ebben a korban a legtöbbek gyerekei már vagy kirepültek a családi fészekből, vagy legalábbis elég nagyok ahhoz, hogy ne kelljen tartani attól, hogy váratlanul megzavarják az együttlétet.

Ennyi idősen tudjuk, kik vagyunk

A menopauza után sok nő találja meg újra önmagát. Ebben a korban már mindenki ismeri, és elfogadja a saját testét olyannak, amilyen, ami szexuális értelemben is igazán felszabadító érzés.

A menopauza után sok nő találja meg újra önmagát.

Megnőhet a libidó

A hormonális változásokkal együtt sokaknál csökken a nemi vágy, de ez sem feltétlenül igaz. Különösen azok a nők tapasztalják gyakran az ellenkezőjét, akik a termékeny időszakukban hormonális fogamzásgátlást használtak.

Stabilitás

A stresszmentesség és a nyugodt lelkiállapot is fontos ahhoz, hogy nemi életünk jó legyen, és sokan az ötvenes éveikre érnek el arra a pontra, hogy anyagilag és érzelmileg is stabilak, ezért kevesebb dolog miatt kell aggódniuk, mint fiatalabb korukban. Éppen ezért ebben a korban a nők és férfiak is tapasztalhatják, hogy a kevesebb stressz felpezsdítő hatással van a nemi életükre.

Forrás: health.com