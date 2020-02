Orrcseppfüggőség: hogyan alakul ki és miért veszélyes?

"Dáthás vagyok, dem érzem a szagokat, beg az ízeket sem, biért dem segít semmi?!" - ha ezt olvasva hallotta a fejében, milyen a bedugult orrú ember panasza, akkor tudja, másra sem vágyunk ilyenkor, mint egy lehetőleg gyors és hatékony orrcseppre, ami megszabadít a kínzó tünetektől. De mi van akkor, ha nem szűnik a megfázás, influenza vagy az allergia, s emiatt az orrdugulás is folyton visszatér? Semmi, legyinthetünk, addig használom az orrsprayt, amíg kell, aztán majdcsak vége lesz egyszer! Akár ezt is válaszolhatnánk, ha nem lenne sok orrcseppen feltüntetve: orvosi előírás nélkül maximum 7 napig alkalmazható. Mi ez a figyelmeztetés? Mennyire kell komolyan venni?

A fentihez hasonló figyelmeztetést általában a dekongesztáns, azaz az orrnyálkahártya duzzanatát lohasztó hatóanyagú orrspray-kre és -cseppekre szokták ráírni, melyek, ha többször használjuk, mint napi 3-4 alkalom, és tovább, mint egy hét, akár orrcseppfüggőséget is okozhatnak. Ez azonban nem azt jelenti, hogy úgy ragaszkodunk majd hozzá, mint dohányos a cigarettájához. Sokkal inkább egy öngerjesztő folyamatot takar, amikor a nyálkahártya-lohasztó hatóanyagot tartalmazó szertől nemhogy nem enyhül az orrdugulás, de először csak azt vesszük észre, hogy mintha kicsit gyakrabban kellene használni, mintha rövidebb ideig hatna. Később pedig már nem megyünk még a konyhába se nélküle, mert amint elmúlik az érösszehúzó hatás, máris olyanná válunk, mint egy búvármaszkot viselő Goofy.

A folyamat hátterében az áll, hogy az addig segítő hatóanyag elkezdi irritálni az orrnyálkahártyát, ezáltal folyamatos gyulladásban tartva azt. Sverre Karmhus Steinsvåg, a bergeni egyetem fül-orr-gégész szakorvosa sok ilyen esetet látott már praxisa alatt. Kutatta is a folyamatot, aminek során megfigyelte, hogyan válnak szinte kétségbeesetté azok az orrcseppfüggők, akik nem tudják használni megszokott szerüket. "Nem kapnak levegőt, nem tudnak koncentrálni a munkában, de még aludni sem" - beszélt páciensei tapasztalatáról Steinsvåg, aki szerint Norvégiában több százezer ember élhet orrcseppfüggőségben. Mivel azonban sok vény nélkül kapható orrspray és -csepp is létezik, így a pontos számot talán sosem tudjuk meg - tette hozzá.

Annyi bizonyos, hogy minél tovább használunk a megengedett időtartamon túl egy dekongesztáns hatóanyagú orrcseppet, annál nagyobb az esélye, hogy az érösszehúzó hatás irritálni kezdi az orr nyálkahártyáját, amely végül begyullad. Emiatt az azt sűrűn behálózó hajszálerekben vérbőség alakul ki, amitől úgy érezzük, szörnyen bedugult az orrunk, emiatt gyakrabban cseppentünk, s annál kevésbé hat már a szer, így a végén akár már 1-2 óránként is használnunk kel, ha szeretnénk az orrunkon keresztül levegőt kapni.

Mit lehet tenni ilyen esetekben? Érdemes orvoshoz fordulni, aki egyrészt javasolni tud egy kevésbé hatékony, ám nem addiktív orrcseppet. Emellett kénytelenek leszünk bedugult orral néhány nap alatt "kiböjtölni", amíg orrunk érzékeny nyálkahártyája szépen megnyugszik, és újra el tudja látni eredeti funkcióját. Arra ugyanis, hogy ilyen sűrű behálózott vérerekkel, azért van szükségünk, hogy képes legyen folyamatosan alkalmazkodni a vérnyomás változtatásával a helyváltoztatásunkhoz. Ha ugyanis nem lenne ilyen funkciója, akkor minden alkalommal, amikor lefekszünk, felülünk vagy felállunk, szokatlan orrdugulást tapasztalnánk.

A legsúlyosabb eseteken csak a műtét segít

Bár szerencsére csak nagyon ritkán, de az is előfordulhat, hogy valaki olyan súlyos orrcseppfüggőségben szenved, amely a hónapok, de akár évek alatt súlyos szövetkárosodást okoz, így az állandósult duzzanatot már semmilyen orrspray nem enyhítheti, akármilyen gyakran is használja azokat. Ebben az esetben a szakemberek műtéti eljárás során eltávolítják az orrkagyló egy részét, hogy a páciens az állandó gyulladásban lévő, duzzadt orrnyálkahártyája mellett is kapjon levegőt.