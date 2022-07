Az orrsprayfüggőség így alakul ki

Sokan nemcsak a pollenszezonban, hanem akár egész évben is küzdenek allergiás panaszokkal, például orrfolyással és orrdugulással. Ezt gyakran poratka- vagy penészgomba-allergia okozza, de akár házi kedvenceink is kiválthatják a kellemetlen tüneteket. Ezekben az esetekben a szteroidos orrsprayket ajánlott választani – így nemcsak a megfelelő kezelésről gondoskodhatunk, hanem megelőzhetjük az orrsprayfüggőség kialakulását is. A részleteket Dr. Balogh Katalin allergológus, a Budai Allergiaközpont főorvosa ismertette.

Orrspray: milyen tünetekre mit használjunk?

Így alakul ki az orrcsepp-függőség

Nátha esetén dekongesztáns, vagyis nyálkahártya-lohasztó orrsprayket kell használni. Ezek recept nélkül kaphatók a gyógyszertárban, így bármikor könnyen beszerezhetők, ha szükség van rá. Használatukkal enyhíthető az orrdugulás, valamint megelőzhető a szövődmények – például fül- és arcüreggyulladás – kialakulása.

A dekongesztánsok összehúzzák az orrnyálkahártyában lévő ereket, így megszüntetik a duzzanatot, amely az orrdugulást okozza. Ezeket a készítményeket azonban csak a betegtájékoztatóban leírt gyakorisággal és ideig – általában naponta 3-4-szer, maximum 7-10 napig – szabad használni, különben károsíthatják az orrnyálkahártyát – figyelmeztetett a szakember. Az ajánlott időn túl alkalmazva ráadásul függőség is kialakulhat, mivel ahhoz, hogy az érösszehúzó hatást továbbra is kifejtsék, egyre gyakrabban kell őket használni. A betegek idővel úgy érezhetik, hogy orrspray nélkül már nem is kapnak rendesen levegőt az orrukon. A folyamat vége súlyos, már csak műtéttel helyrehozható orrnyálkahártya-károsodás és megnagyobbodott alsó orrkagyló is lehet.

Függőség is kialakulhat, ha allergiás panaszainkra nem a megfelelő szert használjuk.Fotó: iStock

Mit használjunk allergiás orrdugulásra?

A recept nélküli dekongesztáns orrsprayk tehát nem megfelelő használat esetén komoly szövődményeket okozhatnak. Ezek a készítmények rendkívül hasznosak nátha esetén, de az allergiás orrdugulást inkább hosszú távon is biztonsággal használható készítményekkel ajánlott kezelni – a lakáson belüli allergének ugyanis akár egész évben is okozhatnak panaszokat. Ilyen esetben a szteroidtartalmú orrspray a jó választás. Ezek a készítmények nem az orrnyálkahártyában lévő ereket húzzák össze, hanem a gyulladást csökkentik – így szüntetik meg az orrdugulást. Sok beteg mégis idegenkedik ezektől a készítményektől, a szteroidtartalmuk miatt.

Mi a szteroid?

A szteroid az emberi szervezetben is megtalálható hormon. A mellékvese kéreg termeli, és hatással van az anyagcserére, valamint a nemi szervek és a vízháztartás működésére is. Szteroidokat azonban mesterségesen is előállítanak. Az ilyen gyógyszerek segítségével pótolhatók például a kortizol és aldoszteron hormonok Cushing-szindróma és Addison-kór esetén, nagyobb mennyiségben alkalmazva pedig számos gyulladásos és immunológiai betegség tüneteit kezelni lehet a segítségükkel. A szteroidtartalmú gyógyszerek szedése okozhat mellékhatásokat, ám felírásuk előtt az orvos minden esetben mérlegeli a kockázatokat.

A szteroidok másik csoportját az anabolikus készítmények alkotják, amelyeket egyes sportolók használnak – rendszerint magas dózisban – a teljesítmény fokozására. A szteroiddal kapcsolatos félelmek jó része innen ered, az anabolikus szteroidok hatása ugyanis csupán átmeneti, az általuk okozott mellékhatások viszont igen súlyosak lehetnek és jelentős részük visszafordíthatatlan.

Helyileg szívódik fel

Fontos tudni, hogy a fent felsorolt szteroidokat a betegek tablettában szedik, a szteroidos orrspray azonban helyileg fejti ki hatását, az orrnyálkahártyán szívódik fel. Itt is előfordulhatnak mellékhatások, a korszerű készítményeknél azonban már csak ritkán. Használatuk alatt orrszárazság és orrvérzés jelentkezhet, ezek azonban kiegészítő kezeléssel – például az orrnyálkahártyát nedvesítő készítmények használatával – jól kezelhetők.

Az orrsprayk esetében tehát szó sincs a tabletta formájában szedett szteroidoknál jelentkező mellékhatásokról. Ne féljünk a használatuktól, mert egy sor egyéb kellemetlenséget segíthetnek megelőzni – hangsúlyozta a szakorvos. Az orvos által felírt szteroidos orrspray tehát megoldást jelent a lakáson belüli allergének által okozott, akár egész évben fennálló allergiás orrdugulásra.