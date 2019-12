A legjobb immunerősítő teák

Menta

A mentatea nem csak a gyomorbántalmak enyhítésére jó. Segíti a légzés, tehermentesíti a tüdőt, és természetesen az emésztésnek is jót tesz. Ezek miatt erősíti a szervezet immunitását a felsőlégúti betegségekkel, fertőzésekkel szemben.

Szegfűszeg

Számos előnyös hatása van: gombaölő, antibakteriális és enyhe érzéstelenítő is. Sok benne az antioxidáns és nyákoldó hatású. Ha önmagában készítünk belőle teát, annak az íze nem lesz éppen kellemes, ezért érdemes kardamommal, gyömbérrel és fahéjjal is keverni - ezek mind jót tesznek a vérnek, valamint a bél-, és az idegrendszernek is.

Ashwagandha

Adaptogén növény, így segít megbirkózni a szervezetünknek a stresszel. Növeli a kitartást, erősíti az immunrendszert, így segít, hogy védettebbek legyünk a náthával és a megfázással szemben. Mivel az íze kesernyés, érdemes a belőle készült teát mézzel édesíteni.

Tulsi

A szent bazsalikomként is ismert növény szintén adaptogén, támogatja a keringést és a felsőlégutak egészségét. Melegítő hatású, jót tesz az emésztőrendszernek, ezáltal pedig az immunrendszert is erősíti. Napi egy-két csészével érdemes kúraszerűen fogyasztani belőle.

Levendula

Az immunerősítésnek a stresszmentesítés is fontos eleme kell, hogy legyen. Erre tökéletes a levendula, amelynek kellemes illata megnyugtat, és javítja azalvásminőségét is. Különösen hatékony kamillával keverve.

Forrás: Rodalesorganiclife.com