Rosszul alszol? Asztmához is vezethet

Az asztma körülbelül 300 millió embert érint a világon. Kialakulásának pontos okait ma is kutatják, egy új tanulmány szerint azonban a rossz alvás is hozzájárulhat – írta meg a The Guardian.

Ez az egészséges alvási minta

A kínai Santungi Egyetem kutatói az Egyesült Királyság biobankjának adatait felhasználva több mint 455 ezer, 38 és 73 év közötti alany alvási szokásait vizsgálták meg. Kíváncsiak voltak egyebek mellett arra, hogy az alanyok éjszakai bagolynak vagy inkább korán kelő típusnak, tehát pacsirtának tartják-e magukat. Feljegyezték továbbá, hogy átlagosan hány órát alszanak, horkolnak-e, szenvednek-e álmatlanságtól, illetve szoktak-e napközben álmosak lenni.

A tudósok egészséges alvási mintát is meghatározták: az ideális alvó korán kelő ember, aki hét-kilenc órát alszik éjjelente, soha vagy csak ritkán tapasztal álmatlanságot, nem horkol és nem álmos gyakran napközben. Ezt követően az alanyok genetikai térképét is elkészítették, és megállapították, kinél mekkora az asztma kialakulásának kockázata. Háromból egy embernél nagy volt a genetikai hajlam a betegségre, egyharmadnál közepes, a maradék 33 százaléknál pedig alacsony volt a veszély.

10 év után vonták le a következtetéseket

Az alanyokat tíz éven keresztül nyomon követték. Ennek az időszaknak a végére 17 836 embernél alakult ki asztma. Azoknál, akik genetikailag a leginkább hajlamosak voltak rá, 47 százalékkal nagyobb eséllyel alakult ki a betegség, a rossz alvók esetében viszont ez az arány már 55 százalék volt.

A kutatók szerint a legnagyobb veszélyben azok voltak, akik genetikailag hajlamosabbak, és még rossz alvók is: náluk ugyanis kétszer akkora az esélyt láttak arra, hogy asztmásak legyenek, mint másoknál. A jól és kiegyensúlyozottan alvók esetében viszont a legmagasabb genetikai kockázat mellett is 37 százalékkal csökkent annak a lehetősége, hogy asztmásak lesznek.

A területen viszont van még mit felderíteni: azt a készítők is elismerték, hogy a megfigyelésen alapuló tanulmányuk alapján még nem lehet egyértelműen kijelenteni az asztma okát. De úgy gondolják, hogy a rossz alvás gyulladásos reakciót vált ki a szervezetből, ami növeli a krónikus betegség kockázatát.

