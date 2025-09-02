Az asztma 5 kevésbé ismert jele – a gyakori ásítás is figyelmeztető lehet

Ahogy betegségismertetőnkben is olvasható, az asztma egy hörgőszűkülettel járó krónikus betegség, amely allergiával együtt is fennállhat. Az érintettek a rohamokban jelentkező hörgőszűkület miatt gyakran befulladhatnak, légzésük sípolóvá válhat. Elsősorban a kilégzés nehezített. A légvételi probléma oka, hogy az asztmára jellemző gyulladás következtében megduzzad a hörgőnyálkahártya, a simaizmok görcsös összehúzódása pedig beszűkíti a hörgőket.

Az asztma kevésbé ismert jelei

Az asztma legjellemzőbb tünetei közé tartozik a fulladás, a nehézlégzés, a mellkasi szorítás, valamint a megnyúlt és sípoló kilégzés. Enyhébb asztma esetén azonban ezek nem feltétlenül jelentkeznek. Mutatjuk, milyen – kevésbé ismert – jelekből gyanakodhatsz még arra, hogy te is érintett vagy! A részleteket tartalmazó galériánk megnyitásához kattints az alábbi képre!

5 fotó

Ha a felsorolt tünetek közül bármelyiket tapasztalod, érdemes orvoshoz fordulnod – megfelelő kezelés mellett az asztma jól kontroll alatt tartható.

3 tipp a panaszok enyhítésére

Ismerd meg és kerüld az egyéni kiváltó okokat! Ha tudod, hogy egyes allergének – például bizonyos pollenek, a poratkák vagy az állatszőrök –, vagy más tényezők – úgymint a hideg levegő vagy a medencében lévő klór – provokálják a tüneteidet, csökkentsd a kitettségedet!

Tanuld meg a helyes inhalátorhasználatot! Így megelőzheted a súlyos tünetek, fulladásos rohamok kialakulását.

Alakíts ki ideális környezetet az alváshoz! Ha éjszaka is gyakran kínoznak tünetek, akkor amennyire lehet, tedd allergénmentessé a hálószobádat! Takaríts rendszeresen, szabályozd a páratartalmat, valamint használj hipoallergén ágyneműt!

