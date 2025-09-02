Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Az asztma 5 kevésbé ismert jele – a gyakori ásítás is figyelmeztető lehet

Szerző P.K.

Az enyhébb asztma nem feltétlenül jár fulladással és légszomjjal. Egyes esetekben csupán fokozott fáradtság vagy szokatlan légzési mintázat jelzi, hogy valami nincs rendben. Mutatjuk a kevésbé ismert tüneteket.

Ahogy betegségismertetőnkben is olvasható, az asztma egy hörgőszűkülettel járó krónikus betegség, amely allergiával együtt is fennállhat. Az érintettek a rohamokban jelentkező hörgőszűkület miatt gyakran befulladhatnak, légzésük sípolóvá válhat. Elsősorban a kilégzés nehezített. A légvételi probléma oka, hogy az asztmára jellemző gyulladás következtében megduzzad a hörgőnyálkahártya, a simaizmok görcsös összehúzódása pedig beszűkíti a hörgőket.

Az asztma kevésbé ismert jelei

Az asztma legjellemzőbb tünetei közé tartozik a fulladás, a nehézlégzés, a mellkasi szorítás, valamint a megnyúlt és sípoló kilégzés. Enyhébb asztma esetén azonban ezek nem feltétlenül jelentkeznek. Mutatjuk, milyen – kevésbé ismert – jelekből gyanakodhatsz még arra, hogy te is érintett vagy! A részleteket tartalmazó galériánk megnyitásához kattints az alábbi képre!

a mellkasát fogó köhögő férfi
álmatlanul fekvő férfi a fejét fogja
kávét töltő ásító nő
légszomjjal küzdő fiatal szőke nő a mellkasát fogja
kimerült férfi unottan ül az autóban
5 fotó

Ha a felsorolt tünetek közül bármelyiket tapasztalod, érdemes orvoshoz fordulnod – megfelelő kezelés mellett az asztma jól kontroll alatt tartható.

3 tipp a panaszok enyhítésére

Ismerd meg és kerüld az egyéni kiváltó okokat! Ha tudod, hogy egyes allergének – például bizonyos pollenek, a poratkák vagy az állatszőrök –, vagy más tényezők – úgymint a hideg levegő vagy a medencében lévő klór – provokálják a tüneteidet, csökkentsd a kitettségedet!

Tanuld meg a helyes inhalátorhasználatot! Így megelőzheted a súlyos tünetek, fulladásos rohamok kialakulását.

Alakíts ki ideális környezetet az alváshoz! Ha éjszaka is gyakran kínoznak tünetek, akkor amennyire lehet, tedd allergénmentessé a hálószobádat! Takaríts rendszeresen, szabályozd a páratartalmat, valamint használj hipoallergén ágyneműt!

Forrásunk volt: 1, 2, 3, 4.

