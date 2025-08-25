Ha allergiás vagy, ezektől válj meg! – 7 dolog a lakásban, amely ronthatja a panaszaidat

Az allergiaszezon sokak napjait megnehezíti, így nem is szívesen mennek ki a szabadba nagy pollenterhelés idején. Előfordulhat azonban, hogy otthonunk bizonyos pontjai is súlyosbítják az allergiás panaszokat.

Allergiát súlyosbító lakberendezési tárgyak

Mutatjuk, lakásod mely tárgyai lehetnek igazi pollenmágnesek. Amennyiben ezek közelében rendszeresen rád tör a tüsszögés, vagy otthon is folyamatosan orrdugulással vagy orrfolyással küzdesz, érdemes lehet megválni ezektől. A részleteket tartalmazó galériánk megnyitásához kattints az alábbi képre!

7 fotó

A szénanátha tünetei

Ahogy már betegségismertetőnkben is olvashattad, a szénanátha a légúti allergia egyik megjelenési formája, a szezonális allergiás orrnyálkahártya-gyulladás és a kísérő tünetek összefoglaló, köznyelvben használatos neve. Elsősorban a levegőben szálló virágporok, pollenek és gombaspórák fehérje-alkotórészei okozzák. Klinikailag akkor állapítható meg, ha a jellegzetes tünetei közül legalább két tünet napi rendszerességgel, fél-egy órán át megfigyelhető. A tünetek a következők:

orrdugulás,
orrfolyás,
orrviszketés,
tüsszögés.

orrdugulás,

orrdugulás, orrfolyás,

orrfolyás, orrviszketés,

orrviszketés, tüsszögés.

