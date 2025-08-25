Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Ha allergiás vagy, ezektől válj meg! – 7 dolog a lakásban, amely ronthatja a panaszaidat

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Nem csupán a szabadban lehetsz nagy pollenterhelésnek kitéve. Otthonodban is lehetnek igaz allergénmágnes tárgyak, amelyektől előbb-utóbb érdemes lehet megválni a panaszaid enyhítése érdekében.

Az allergiaszezon sokak napjait megnehezíti, így nem is szívesen mennek ki a szabadba nagy pollenterhelés idején. Előfordulhat azonban, hogy otthonunk bizonyos pontjai is súlyosbítják az allergiás panaszokat.

Allergiát súlyosbító lakberendezési tárgyak

Mutatjuk, lakásod mely tárgyai lehetnek igazi pollenmágnesek. Amennyiben ezek közelében rendszeresen rád tör a tüsszögés, vagy otthon is folyamatosan orrdugulással vagy orrfolyással küzdesz, érdemes lehet megválni ezektől. A részleteket tartalmazó galériánk megnyitásához kattints az alábbi képre!

kislány padlószőnyegen fekve olvas
ruhák egy kosárban
ízlésesen berendezett nappali
fiatal nő a kanapén ülve dolgozik
kárpitozott fejtámlájú ágy díszpárnákkal
7 fotó

A szénanátha tünetei

Ahogy már betegségismertetőnkben is olvashattad, a szénanátha a légúti allergia egyik megjelenési formája, a szezonális allergiás orrnyálkahártya-gyulladás és a kísérő tünetek összefoglaló, köznyelvben használatos neve. Elsősorban a levegőben szálló virágporok, pollenek és gombaspórák fehérje-alkotórészei okozzák. Klinikailag akkor állapítható meg, ha a jellegzetes tünetei közül legalább két tünet napi rendszerességgel, fél-egy órán át megfigyelhető. A tünetek a következők:

  • orrdugulás,
  • orrfolyás,
  • orrviszketés,
  • tüsszögés.

Forrásunk volt: 1. Kiemelt képünk illusztráció, forrása: Getty Images

