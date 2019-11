A légcsőhurut figyelmeztető jelei

Mi az a légcsőhurut?

A légcső gyulladása, vagyis a légcsőhurut egy gyakori betegség, amely legtöbbször a megfázás, vagy az influenza szövődményeként jelentkezik. Nagyrészt más, az alsó és felső légutakat érintő gyulladásos megbetegedés is kialakul vele párhuzamosan. Jellemzően a gége (gégegyulladás) és a hörgők (hörghurut) "érintettek" a gyulladásban.

Mik a légcsőhurut tünetei?

Mivel a gyulladás több szervet is érint, így a panaszok is sokrétűek lehetnek a betegnél, a légcső gyulladásánál nagyrészt a megfázáskor megszokott tüneteket tapasztalhatjuk. A légcsőhurut egyik legáltalánosabb tünete a száraz, "ugató" köhögés, ami szűnni nem akaró módon kínozza a beteget órákig, sőt néha napokig is. Nem segítenek rajta a szokásos köhögéscsillapítók sem, hiszen csak megakadályozzák a nyák felköhögését, ami a gyógyuláshoz lenne szükséges.

A sok köhögés a rekeszizmot, a hasizmokat is igénybe veszi, emiatt - főként gyerekeknél - hasfájás alakulhat ki. Köhögéscsillapítóra éjszaka lehet szükség, hogy a beteg tudjon aludni, nappal nyákoldó használatát szokta javasolni az orvos.

Hogyan kezelhető a légcsőhurut?

A betegség másik árulkodó jele a sárgás-zöldes színű nyák, amelyet a páciens felköhög. Ennek oldásához a patikákban kapható szerek mellett fokozott folyadékbevitel is szükséges, a betegnek érdemes naponta akár 2-3 liter vizet elfogyasztani. Ha a légcsőben kialakult gyulladás a gégéket is eléri, rekedtséget, a hangszín megváltozását okozza.

Ha vírus áll a betegség hátterében, antibiotikumos kezelés nem jelent megoldást, összességében a tüneteket enyhíthetjük láz- és fájdalomcsillapítással, nyákoldóval és köhögéscsillapítóval. Az egészséges szervezet kellő pihenés mellett néhány nap alatt le kell, hogy küzdje a gyulladást.