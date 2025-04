Tavaszi ébredés – allergiaszezon indul! Hogyan készüljünk fel?

Tavasszal a természet újjáéledésének lehetünk szemtanúi, melynek során virágba borulnak a rétek és a fák lombkoronája is megsűrűsödik. A látvány, valamint az egyre kellemesebb idő sokakat csábíthat ki a szabadba, nem úgy az allergiával küzdőket, akik közül sokan ki sem tennék a lábukat ezekben a hetekben. Becslések szerint a magyarok körülbelül 20-25 százaléka szenved légúti allergiás náthában és/vagy kötőhártya-gyulladásban, melyek egy részét a levegőben szálló pollenek erősítik fel.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) pollentérképe szerint az ország déli és középső részein már közepes intenzitású a pollenhelyzet, ami a következő hetekben várhatóan tovább fokozódik. Áprilistól a mogyoró, égerfa és nyírfa mellé becsatlakozik a pollenszórásba a kőrisfa és a fűzfa is, illetve a pázsitfőfélék is egyre hevesebb reakciókat váltanak ki az azokra érzékenyek körében. A tavaszi pollenszezon jellemzően februártól májusig tart, a késő tavaszi és kora nyári szezon pedig áprilisban kezdődik és júliusban ér véget. Az allergiások számára ezért ez az időszak a változó intenzitású tünetek kezeléséről szólhat – hogyha azonban már a szezon elejétől tudatosan készülünk a ránk váró nehézségekre, úgy az orrfolyós-tüsszögős panaszok is sokkal könnyebben kontrollálhatóak lesznek. Ehhez adunk néhány tippet az alábbiakban.

Egyeztessünk a háziorvosunkkal

Érdemes már a szezon elején felkeresni a háziorvosunkat és egyeztetni vele a szükséges teendőkről. Ha tudjuk, pontosan mi váltja ki nálunk a panaszokat, az hatalmas előny lehet: érdemes legalább két héttel a problémás növény virágzása előtt elindítani a gyógyszeres kezelést, így jelentősen javítható az életminőség, mivel kevésbé lesznek súlyosak a panaszok. Bizonyos allergiák esetén már Magyarországon is elérhető immunterápia, ezt azonban már a problémát kiváltó növény virágzása előtt 1-2 hónappal javasolt elkezdeni, hogy meggátolja a tüneteket kiváltó, túlzott immunválaszt.

Nyakunkon az allergiaszezon, még nem késő felkészülni! Fotó: Getty Images

Ne akkor rohanjunk a patikába, ha már a tüneteink elviselhetetlen mértékig fokozódtak – érdemes már a szezon elején bekészíteni a házi gyógyszeresdobozunkba olyan vény nélkül is kapható készítményt, amely gyorsan és hatékonyan enyhítheti az allergia miatti orrdugulást. Az orvosunk mellett a patikus is segítheti kiválasztani a nekünk legmegfelelőbb készítményt a kínálatból.

Ellenőrizzük a légkondicionálót

Ahogy a hőmérő higanyszála egyre feljebb szökik, úgy a beltéri, hűs levegő biztosításában is egyre fontosabb szerepe lehet a légkondicionáló berendezéseknek. Érdemes minden tavasszal alaposan kitisztíttatni, a szűrőbetétet pedig időnként kicserélni. Természetesen ez az eszköz sem válthatja ki teljesen a szellőztetést, de segíthet abban, hogy kevesebbszer kelljen kinyitni az ablakot napközben, így a pollenek jó részét is a lakáson kívül tudhatjuk majd a legintenzívebb időszakban. Érdemes lehet beszerezni egy légtisztító berendezést is, amely a beltéri polleneket képes kiszűrni a levegőből.

Vezessünk allergianaptárat

Érdemes már a szezon kezdeti időszakától figyelni az aktuális pollenjelentéseket, magas terhelés esetén kerüljük a szabadban tartózkodást, vagy legalább csökkentsük a kint töltött időt. Sokat segíthet az is, ha egy „allergianaptárban” feljegyezzük, mikor és hol tapasztaljuk a kellemetlen tüneteket. Ennek segítségével olyan mintázatokra figyelhetünk fel, melyek a jövőben segíthetnek elkerülni a tünetek romlását.

Ügyeljünk a tisztaságra

Az allergiával küzdőknek a tavaszi időszakban kiemelten fontos figyelni a környezetük tisztán tartására. Ruhánkra, vagy háziállatunk szőrére tapadva ugyanis rengeteg pollent hordhatunk be a lakásba, amelyek aztán egész nap ingerelhetnek minket. Mossunk gyakrabban hajat, illetve a kint viselt ruhákat is tegyük rögtön a mosógépbe. Javasolt az autónkban is kicserélni a pollenszűrőt már a szezon elején.