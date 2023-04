Mutatjuk, mire készülj, ha allergiás vagy

Februárban főként az éger és a mogyoró, márciusban pedig a ciprus- és tiszafafélék, a nyár, a kőris, illetve a juhar pollenszemei okoztak problémákat az allergiások körében. Ezen növények a pollenkoncentrációja manapság már fokozatosan csökken, egyes napokon viszont még elérhetik a tüneteket okozó szintet. A pollenszezon jelenlegi szakaszára egyébként az a jellemző, hogy nagyon sok allergén növény virágpora található meg egyszerre a levegőben – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK).

Újabb fordulópont jön a pollenszezonban. Fotó: Getty Images

Mostanában ezek a növények okoznak bajt

Jelenleg a nyír és a platán pollenkoncentrációja mozog a közepes és magas szinten, azonban a fűz, a kőris, a gyertyán, a nyár és a juhar virágpora is tüneteket okoz. Mivel a meteorológiai előrejelzés alapján a következő napokban nem várható markáns felmelegedés, így egy darabig még változatlan maradhat a pollenhelyzet. A következő hetekben azonban a tölgy virágzása is megkezdődik, a hónap vége felé pedig már a pázsitfűfélék pollenszórása is elérheti a tüneteket okozó szintet.

Ezt tedd, ha nyírfaallergiás vagy

Ha te is nyírfaallergiával küzdesz, akkor az NNK azt javasolja, hogy magas pollenterhelés esetén kerüld a nyírfával beültetett parkokat és utcaszakaszokat. Amennyiben ablakod közelében is található ilyen fa, lehetőség szerint egy másfelé nyíló ablakon át szellőztess, illetve gyakran töröld és nedves ruhával a bútorokat és a mosd fel a padló felületére lerakódott port.

Megfelelő kezelés nélkül a pollenallergia igencsak megkeserítheti az életedet. Ahhoz azonban, hogy javíthass az állapotodon, legelőször is tudnod kell, tényleg érintett vagy-e a betegségben. Okok, tünetek, terápiás lehetőségek – minden fontos információt összegyűjtöttünk a pollenallergiáról.

Óvatosan a barkával!

Bár a barka sok család otthonában a tavaszi dekoráció elengedhetetlen kelléke, jobb vigyázni vele. A fűzfák finoman molyhos, ezüstös-szürke virágrügyekkel borított ágát nem szabad vízbe tenni, mert úgy kinyílik és apró sárga színű porzók jelennek meg a rügy szürke, finoman bolyhos felszínén. A barka ekkor szórni kezdi az erősen allergén virágporát. Az NNK azt tanácsolja az allergiásoknak, hogy semmiképpen se tartsanak a lakásukban virágzó barkát.

