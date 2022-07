Felső légúti tünetek: a pollenallergia felismerése

A pollen az a finom por – úgynevezett bioaeroszol –, amelyet a különféle fák, virágok, füvek és gyomok termelnek, hogy megtermékenyítsék az azonos fajhoz tartozó más növényeket. Sokaknál kedvezőtlen immunválasz jelentkezik, amikor polleneket lélegeznek be. Ezt nevezzük pollenallergiának.

Ha parlagfű, akkor orrfolyás

Az immunrendszer normális esetben úgy védekezik a betegségek ellen, hogy „harcba száll” a betolakodókkal, például a vírusokkal és a baktériumokkal. Pollenallergia fennállásakor azonban az egyébként ártalmatlan pollent is veszélyforrásként azonosítja, és vegyi anyagokat, köztük hisztamint kezd termelni, hogy megszabaduljon tőle. A leggyakrabban problémát okozó növények közé tartozik a tölgy, a kőris, a szil, a nyír, a juhar, az éger, a mogyoró, a réti perje, a mezei komócsin, a csillagpázsit, a csenkesz, a parlagfű, a zsálya, a libatop, a bogáncs, illetve az útifű.

A pollenallergia jellemzően olyan tünetekkel jár, mint az orrdugulás, orrfolyás, viszkető, könnyező szemek, viszkető torok, torokfájás, köhögés, csökkent íz- vagy szaglásérzékelés, valamint a légszomj. Vannak, akiket egész évben kínoznak az említett panaszok, míg másoknak csak bizonyos időszakokban kell megküzdeniük a kellemetlenségekkel. A nyírfapollenre érzékenyek tünetei például általában tavasszal, a nyírfák virágzása idején, a parlagfű-allergiásoké viszont kora ősszel fokozódnak.

Megfelelő kezelés nélkül a pollenallergia igencsak megkeserítheti az életünket. Fotó: Getty Images

A gyakori hajmosástól az orrsprayig

A betegség diagnosztizálásának első lépése általában a kórtörténet felvétele és a tünetek átbeszélése – utóbbival kapcsolatban különösen fontos tisztázni, hogy mióta állnak fent, és mindig jelen vannak-e, vagy csak időszakosan. Ezt követően az orvos valószínűleg alkaros bőrteszt, más néven Prick-teszt és/vagy IgE-alapú vérvizsgálat elvégzését javasolja majd. A terápiát az orvos a kórtörténet, a tünetek, illetve a vizsgálati eredmények alapján alakítja ki.

Noha a már meglévő pollenallergia nem gyógyítható, a kellemetlen panaszok enyhítésében életmódbeli változtatások és gyógyszerek is segíthetnek. Ami az életmódbeli változtatásokat illeti, az egyik legfontosabb, hogy folyamatosan nyomon kövessük a pollenhelyzetet. Ha magas a pollenkoncentráció – jellemzően meleg, száraz, szeles időben –, inkább maradjunk otthon.

A pollenek a ruhánkon és a hajunkon, bőrünkön is megtapadhatnak, így a kinti programok után célszerű minél hamarabb átöltözni, illetve lezuhanyozni, hajat mosni. Az szintén sokat segíthet, ha a ruhákat, ágyneműket az átlagosnál gyakrabban mossuk, és nem kint, hanem a lakásban teregetünk ki mindent. A szellőztetést igyekezzünk késő estére, hajnalra időzíteni, és figyeljünk a rendszeres és alapos takarításra is.

A pollenallergia kezelésére leggyakrabban antihisztaminokat (amelyek az allergiás reakció során felszabaduló hisztamint blokkolva csillapítják az olyan tüneteket, mint a tüsszögés vagy a szemviszketés), az orrdugulás ellen dekongesztáns szereket (amelyek azáltal csökkentik a duzzanatot, hogy összehúzzák az orrnyálkahártyában lévő ereket) és nazális kortikoszteroidokat, azaz szteroidos orrspray-ket (amelyek az orrnyálkahártya gyulladásának enyhítésével szüntetik meg az orrdugulást, orrfolyást) alkalmaznak. Egyre elterjedtebb a tengervizes/tengeri sós orrsprayk használata is: vannak, amelyekben csak tengervíz/tengeri só van, de olyanok is, amelyek egyéb hatóanyaggal kombinálva tartalmazzák az említetteket.

A készítmények között találunk vényköteleseket, illetve recept nélkül kaphatókat is. Egyénfüggő, hogy kinek pontosan mi válik be, mire van szüksége; mielőtt bármit is használni kezdenénk, célszerű egyeztetni az orvosunkkal, aki nemcsak a választásban segít, de az alkalmazással kapcsolatban is hasznos információkkal lát el. Amennyiben sem a gyógyszerszedés, sem az életmódbeli változtatások nem javítanak az állapotunkon, meg lehet próbálkozni az immunterápiával is.