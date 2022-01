Gyakori okok a szemfájdalom hátterében

Könnyezik, viszket, fáj: milyen betegségeket jelez szemünk? Egy álmatlan éjszaka vagy klóros vizű uszoda után általában egyértelmű, mi a baj a szemünkkel. Néha azonban előfordulhat, hogy a megszokottnak tűnő rendellenesség valamilyen súlyosabb betegségre utal.

Az egyik leggyakoribb szemészeti panasz a szemfájdalom, amely érintheti az egyik vagy mindkét szemet is. A szemfájdalom jellege erősen függ az azt okozó betegségtől. Az érzetet szövegesen leírni nem lehet pontosan, ezért a panaszok alapján az osztályozás nem megbízható, és a szemorvosi vizsgálat általában elkerülhetetlen. Gyakorlati szempontból tekinthetjük úgy, hogy afájdaloma szem felszínét, illetve a szem "belsejét" érintheti - magyarázza prof. dr. Holló Gábor, a Szemészeti Központ szemész szakorvosa, glaukómaspecialista.

A szemfájdalom leggyakoribb okai

Szemszárazság és szemfelszíngyulladás: az életkor előrehaladtával a könnytermelés csökken, illetve a megtermelt könny minősége is romlik. Ezért a könny gyorsan elpárolog, a szemfelszín pedig szabadon marad, ami fájdalmat okoz. Amennyiben valaki hosszan használ tartósítószerrel konzervált szemcseppet, a tartósítószer sejtkárosító hatása is megjelenik, és a szárazszeműség okozta panaszokat rontja.

A sok monitor- és mobiltelefon-használat miatti szárazszeműség ma már a fiataloknál is probléma, és gyakorisága a fejlett világban meglepően nagy méretet öltött. A beteg kétszemes irritációt, szemvörösséget érez, ami a nap folyamán a felkeléstől az esti órákig egyre romlik, fokozódik. A szem és a szemhéjak érágasak, izgatottak és vörösek. Az irritáció érzése gyakran vált ki hirtelen erős könnyezést (sírást), ami nem a károsodott kis könnysejtekből, hanem a könnymirigyből ered. Nemritkán a könnytermelés csökkenése és a szemfelszín gyulladása a szemhéj mirigyeinek kóros működésével társul. A szemhéjszél gyulladása lehet rozáceás alkat részjelensége is.

Korrekt szemorvosi diagnózis alapján sűrű könnypótlás, az irritáló anyagok és külső hatások (például légkondicionálás) kiküszöbölése szükséges, a szemhéjszéli gyulladás kezelése és a szemhéj higiénés önkezelésének elsajátítása, esetleg enyhe helyi gyulladáscsökkentő kezelés mellett a panaszok jól uralhatók.

A szemfájdalom gyakori panasz, számos dolog kiválthatja. Fotó: Getty Images

Nem megfelelő szemüveg

A szemfáradásos panaszok egyik gyakori oka, hogy nem megfelelő szemüveget viselünk közeli munkához, olvasáshoz. Hatása és az általa okozott tompa fájás, szemhéjszél- és kötőhártya-vörösség gyakran a szárazszeműséggel kombináltan jelentkezik. Megfelelő szemüveggel és a szárazszeműség kezelésével oldható meg a probléma.

Idegentest a szemben

Előfordulhat, hogy a fájdalom oka valamilyen idegentest a szemfelszínen. A hirtelen fellépő és lassan múló, égő, szúró fájdalom, erős könnyezés esetén szemfelszíni idegentestre kell gondolni. A panasz legtöbbször egy szemen lép fel. Általában a szemfelszínre vagy a szemhéjak belső oldalára került idegentest okozza (például szempilla, homokszem, por, köszörüléskor lepattanó apró fém vagy rozsdaszemcse). Ha a könnyezés az idegentestet kimossa, a panasz megszűnik. Ha azonban az idegentest a kötőhártyán vagy a szaruhártya felső rétegében rögzül, a panasz nem szűnik meg, sőt fokozódhat is. Ilyen esetben szemorvoshoz kell fordulni, aki szemcseppes érzéstelenítésben eltávolítja az idegentestet.

Kötőhártya-gyulladás

Szinte nincs olyan ember, aki ne tapasztalta volna meg életében a kötőhártya-gyulladást. Ez jelentkezhet egy szemen és mindkét szemen (egyszerre vagy időeltolódással). A szem vörössé válik, könnyezik, váladékozik, összeragadhat, és olyan érzés kísérheti, mintha idegentest lenne benne. Leggyakrabban baktériumos vagy vírusosfertőzésokozza, de lehet allergiás eredetű is. Mivel a fertőzéses eredetű kötőhártya-gyulladás átadható a környezetben lévőknek is, a gyulladás okának meghatározására szemorvosi vizsgálat szükséges. Fertőzéses kötőhártya-gyulladás esetén fokozott higiéné, kézmosás és a közösség kerülése elengedhetetlen a gyógyulásig. A bakteriális és vírusos kötőhártya-gyulladás gyakran egy éppen zajló felső légúti fertőzés részeként jelentkezik. Amennyiben a kötőhártya-gyulladás bakteriális eredetű, úgy antibiotikumos szemcseppel orvosolható a probléma, pollenallergia esetén pedig allergiaellenes szemcseppek alkalmazhatók sikerrel.

A szem körül és mögött jelentkező szemfájdalom okai

A szemben "mélyen" érzett, a szem körüli csontokban megjelenő, illetve a " szem mögött" jelentkező fájdalom általában komoly betegség jele, és mindenképpen érdemi szemorvosi vizsgálatot igényel. A magas szemnyomás az érintett szemben vagy szemekben okoz tompa, de erős fájdalmat. Ez általában zöld hályog (glaukóma) következtében lép fel. Csak egyik (bár kiemelten fontos) típusa a hevenyen kialakuló zárt zugú glaukóma (glaukómás roham), amely azonnali ellátást igényel. Jellemzői a jelentős szemfájdalom, a szem körüli területek fájdalma, az érintett szem vörössége, a látás leromlása, homályossá válása, a fényforrás körül szivárványszínű karika látása, a hányinger, általános gyengeség, elesettség. Ilyen tünetek esetén azonnali szemorvosi vizsgákat szükséges a diagnózis felállításához és a kezeléshez - mondja prof. dr. Holló Gábor.

Gyakran okoz szem körüli fájdalmat a homlok- és orrmelléküregek gyulladása. A szem mögött érzett fájdalmak egy részét pedig a rostacsont gyulladása okozza. Ezek elkülönítése a veszélyes szembetegségek okozta hasonló fájdalmaktól a szemorvos feladata. A látóideg gyulladásával járó állapotokban (például szkelózis multiplexben) a szem mögötti bizonytalan fájdalom sem ritka, ez szemmozgásra fokozódhat is. A nagy vérnyomáskiugrás afejfájásmellett a szemekbe sugárzó fájdalmat is eredményezhet. Természetesen a korrekt diagnózis felállítása ilyen panaszok esetében is hozzáértő szemorvos feladata.