Egymillió magyar látását veszélyeztetheti ez a betegség

A kettes típusú diabétesz alattomos betegség, ami akár évekig is észrevétlen maradhat. A korai tünetek között a gyakori vizelési inger, erős szomjúság- és éhségérzet, gyakori gombás fertőzések, homályos látás, végtagok zsibbadása, lassan gyógyuló sebek jellemzőek, de sokszor egy rutinvizsgálat során bukkannak rá, véletlenül. A tudomány mai állása szerint gyógyítani nem, kezelni viszont lehet.

A látássérült emberek jelentős része küzd cukorbetegséggel

A kettes típusú diabéteszt szokták időskori diabétesznek is nevezni, mert az egyes típussal ellentétben jellemzően nem gyerekkorban, egy autoimmun folyamat eredményeként alakul ki, hanem hosszú időn át fennálló hatások következménye. Ide sorolható például a túlzott energiabevitel, vagyis a folyamatos kalóriatöbblet; a túlzott egyszerű szénhidrátbevitel, elsősorban cukrok (cukros üdítők, édességek); az alacsony rostbevitel vagy a mozgásszegény életmód. A kezeletlen cukorbetegség olyan súlyos szövődményekkel járhat, mint a látásromlás és annak akár elvesztése, szív-és érrendszeri betegségek, bizonyos esetekben pedig akár végtagvesztés is. „A magyar látássérült emberek jelentős része a cukorbetegség miatt vesztette el látását” – mondja Ollé-Németh Orsolya, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének (MVGYOSZ) szakmai vezetője.„Hazánkban a lakosság 1 százaléka valamilyen formában látássérült (gyengénlátó, aliglátó vagy teljesen vak), akik közül kiugróan sokan a cukorbetegség miatt kerültek ebbe az állapotba.”

A cukorbetegség olyan súlyos szövődményekkel is járhat, mint a látásromlás, vagy akár annak elvesztése. Fotó: Getty Images