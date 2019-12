A látás ezért homályosodhat el hirtelen

Kevesen tudják, hogy a testsúly is hatással lehet a látásra. A túlsúly több szembetegséggel is kapcsolatba hozható, például a hályoggal is. Ha tehát valaki elhízott és hirtelen romlani kezd a látása, érdemes egy orvos segítségével utánajárni, hogy a kettő között van-e kapcsolat. Ezen kívül azonban még számos dolog okozhatja a látás hirtelen elhomályosodását.

Migrén, mentális betegségek

Egy súlyosabb migrén akár látászavart is okozhat. A leggyakoribb panasz a fényes villanásokkal és foltokkal tarkított homályos látás. Ez az úgynevezett aurás migrén, amely súlyosabb esetben akár átmeneti látásvesztéssel is járhat. Egyes mentális egészségügyi problémák - például a szorongás és a depresszió - is járhatnak pszichoszomatikus tünetekkel, de a mély gyász is élőidézhet homályos látást vagy látásvesztést.

Migrén,alacsony vérnyomásvagy akár terhesség is állhat a háttérben. Fotó: iStock

Epilepszia, várandósság

Az epilepsziás roham velejárója is lehet a homályos látás az egyéb tünetek mellett. Bizonyos esetekben pedig várandósság is állhat a homályos látás hátterében. Néha a leendő anyukák látászavart tapasztalnak, amely a testükben végbemenő hormonális változásoknak köszönhető. Bár ez általában elmúlik, azért nem árt rendszeresen ellenőriztetni a vérnyomást és a vércukorszintet a terhesség alatt.

Kötőhártyagyulladás, agytumor

Ilyen betegségek állhatnak a látásromlás mögött - kattintson!

A kivörösödéssel, viszketéssel és duzzanattal járó kötőhártya-gyulladásnak is gyakori velejárója a homályos látás, amelyet sokszor fokozott könnyezés és égő érzés is kísér. A háttérben vírusfertőzés és allergia is állhat. Ritka esetekben ugyan, de az is előfordulhat, hogy a látás homályossá válásának oka egy agytumor. Ilyenkor nem ritka, hogy hányinger, émelygés is jelentkezik tünetként, mert a daganat nyomást gyakorol az agyra.

Pikkelysömör, stroke

Bár furcsán hangozhat, de apikkelysömöris hathat a látásra: egy uveitis nevű szembetegséget okozhat. Ez egyfajta gyulladás, amely homályos látással és fényérzékenységgel jár. Ha pedig a homályos látást szédülés, egyensúlyvesztés, arc- vagy végtagzsibbadás, beszédzavar és hirtelen gyengeség kíséri, akkor azonnal mentőt kell hívni, mert lehet, hogy sztrókkal van dolgunk. A hirtelen fellépő látászavar a sztrók egyik leggyakoribb előjele.

Vérnyomás, pajzsmirigy, diabétesz

Ha túl magas vagy túl alacsony a vérnyomásunk, az hatással lehet a látásunkra is. Ha hirtelen leesik a vérnyomásunk, akkor üljünk vagy feküdjünk le és polcoljuk fel a lábunkat. Ettől hamarosan jobban leszünk és a látásunk is normalizálódik. A pajzsmirigy-túlműködés egyik tünete is lehet a homályos látás, ebben az esetben a pajzsmirigyhormon túltermelődése a felelős. Ha pedig a homályos látás jelentkezését hirtelen fogyás is kíséri, akkor könnyen lehet, hogy cukorbetegség áll a háttérben.

Forrás: brightside.me