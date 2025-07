Mennyire ismered a legfontosabb szűrővizsgálatokat? – kvíz

Az emberek régóta kutatják a hosszú élet titkát. Napjainkban azonban mind jobban előtérbe kerül az a gondolat is, hogy egészségünket minél tovább meg tudjuk őrizni. Magyarán nemcsak az életévek száma lényeges, hanem az is, hogy hogyan éljük meg ezt az időt. E két tényező együttesére használatos ma a longevity kifejezés. Abban pedig, hogy ezt elérjük, magunk is aktív szereplők vagyunk, hiszen többféle módon is tehetünk a betegségkockázatok mérsékléséért. Életmódunk éppúgy nagy súllyal esik latba, mint az, hogy panaszok esetén nem szabad halogatni az orvosi segítségkérést.

Sőt, számos esetben panaszok nélkül is fontos, hogy szakemberhez forduljunk! Alábbi kvízünk témáját éppen azok a szűrővizsgálatok adják, amelyek célja az addig rejtett egészségügyi problémák korai felismerése. Tedd próbára tudásod, lássuk, mennyire vagy jártas a kérdésben!

A szűrővizsgálatok célja

Az egészségügyi szűrések lényege, hogy tünet- és panaszmentes időszakban nyújtanak lehetőséget egyes betegségek felismerésére. A betegségek ugyanis nem egyik pillanatról a másikra alakulnak ki. Olykor akár évekig elhúzódhat az a folyamat, amelynek végén az adott kórkép észlelhető tüneteket vált ki. Voltaképpen a beteg által tapasztalt panaszok csak a jéghegy csúcsát képezik, és mire orvoshoz fordul velük, sokszor már nagyon előrehaladott a szervezetét ért károsodás. A szűrővizsgálatok célja az, hogy az egészséget veszélyeztető elváltozásokra jóval korábban fény derüljön, hiszen ez a kezelési és gyógyulási esélyek szempontjából is előnyösebb helyzetet teremthet.

Ma Magyarországon három betegség megelőzésére, korai felismerésére működik szervezett népegészségügyi szűrőprogram: az emlőrák, a méhnyakrák és a vastagbélrák ellen. A kockázati csoportokba tartozó személyek meghatározott időközönként írásos meghívót kapnak ezekre a vizsgálatokra. Emellett is számos más vizsgálatot érdemes azonban időről időre elvégeztetünk saját kezdeményezésre, legyen szó akár szív- és érrendszerünk, szájüregünk, látásunk, vagy éppen anyagcserénk egészségi állapotának felméréséről.

