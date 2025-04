Betegség után járó adókedvezmény: autoimmun betegeknek is jár?

A személyi jövedelemadó (szja) úgynevezett összevont adóalapja többféle kedvezménnyel is csökkenthető. Ezek egyike a személyi kedvezmény, amelyet azok igényelhetnek, akik igazoltan a vonatkozó kormányrendeletben felsorolt betegségek valamelyikében szenvednek. Az adókedvezményt orvosi igazolás vagy rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra való jogosultságról szóló határozat alapján lehet igénybe venni. A személyi kedvezmény összege a mindenkor érvényes minimálbér összegéhez igazodik, és így 2025-ben havi 14 535, egy évre összesen 174 420 forint adó-visszatérítésre jogosít.

A tartós betegséggel élők 2025-ben akár több mint 174 ezer forint adókedvezményre lehetnek jogosultak. Fotó: Getty Images

Az említett kormányrendelet számos autoimmun kórképet is felsorol a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségek között – a teljes lista ide kattintva böngészhető. E körbe tartoznak például a gyulladásos bélbetegségek, így a Crohn-betegség (BNO-kódja: K50) és a fekélyes vastagbélgyulladás, avagy colitis ulcerosa (K51). Szintén igénybe vehető a személyi kedvezmény rheumatoid arthritis (M069), lupus (M32), 1-es típusú cukorbetegség (E10), Sjögren-szindróma (M350), vagy éppen cöliákia (K900) fennállása esetén. Ugyancsak jogosultak azok, akik pikkelysömör okozta egyes ízületi problémákkal küzdenek. A jogosultságot a kezelőorvos által felállított diagnózis BNO-kódja alapján célszerű ellenőrizni.

Hogyan lehet igénybe venni a személyi kedvezményt?

Mint az a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) oldalán olvasható, a személyi kedvezmény év közben is igénybe vehető a munkáltatónak, rendszeres bevételt juttató kifizetőnek adott adóelőleg-nyilatkozattal. Emellett az adóévre vonatkozó szja-bevallással is leadható az igénylés. Arra is van lehetőség, hogy az adóelőleg-nyilatkozatban kérd a munkáltatótól, kifizetőtől a kedvezmény folyamatos figyelembe vételét. Így a következő évben, években nem kell új nyilatkozatot leadnod az adókedvezmény érvényesítéséhez. A kedvezmény a fogyatékossági állapottal érintett hónapokra vehető igénybe, amelynek kezdő napját az orvosi igazolás tartalmazza.

Érdemes megemlíteni továbbá, hogy az összevont adóalapot csökkentő kedvezményeket meghatározott sorrendben lehet igénybe venni. A személyi kedvezmény ebben a sorban a 4. helyen található. Egyaránt megelőzi a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, a 25 év alatti fiatalok kedvezménye, valamint a 30 év alatti anyák kedvezménye.