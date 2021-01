Ételek, amelyek csökkentik a "rossz" koleszterint

Nem titok, hogy bizonyos ételek segíthetnek az LDL ("rossz") koleszterinszint csökkentésében, ami az artériákban plakk-felhalmozódást okoz, ez pedig szívbetegséghez, szívrohamhoz és szélütéshez vezethet. Jó hír azonban, hogy sok ezek közül a koleszterincsökkentő ételek közül finom és könnyen beépíthető a mindennapi étkezésbe, anélkül, hogy le kellene mondanunk az ízekről és az ételek élvezetéről. Mutatjuk, a WebMD szerint melyek a legfinomabb egészséges és "rossz" koleszterinszintet csökkentő ételek.

Kényeztessük magunkat étcsokival

Ha egy lista az étcsokoládéval kezdődik, az csak jó lehet. Márpedig ezen ínycsiklandó finomság joggal került a felsorolásba, a benne lévő flavonoidok és antioxidánsok ugyanis valóban segítenek csökkenteni az LDL-koleszterin mértékét a szervezetünkben. Természetesen a mérték itt is nagyon fontos, hiszen ez a finomság az említett jótékony összetevőkön túl azért telített zsírban és cukorban is gazdag. Ha ez utóbbiak miatt nem szívesen vesszük be étrendünkbe, akkor hasonló hatást érhetünk el jó minőségű, cukorzatlan kakaóporral, melyet használjunk bátran főzéshez vagy sütéshez.

Az étcsoki nemcsak finom, de egészséges is. Fotó: Getty Images

Ezért együnk avokádót

Az avokádó nemcsak egy isteni finom feltét a pirítóson vagy alapanyag a guacamolehoz, ennél jóval többet tud. A benne lévő oleinsav segíti a "rossz" koleszterinszint-csökkentését a véráramban. Fogyasszuk bátran, tegyük szendvicsbe, vagy próbáljuk ki a főzéshez az édeskés aromájú avokádóolajat.

Emeljük poharunkat

A túlzott alkoholfogyasztásnak számtalan káros következménye lehet, ha azonban mértékkel tesszük, úgy a vörös borban lévő rezveratrol - mely természetesen a vörös szőlő héjában van jelen - segít megóvni az ereket a károsodástól, mégpedig azzal, hogy csökkenti a vérrögök kialakulásának kockázatát, valamint az LDL-koleszterinszintjét is. Napi egy pohárnál többet azonban ne fogyasszunk belőle.

Teaidő, nemcsak öt órakor

Mind a fekete, mind a zöld tea tartalmaz olyan erőteljes antioxidánsokat, amik csökkenthetik a koleszterinszintet. A zöld tea egyébként valamivel hatékonyabb, mivel az nem fermentált levelekből készül, így kevésbé feldolgozott. Csak arra ügyeljünk, hogy ne cukrozzuk agyon.

De jó is egy marék dió

A csonthéjasokban sok a telítetlen zsírsav, így például a mandula, a dió vagy a pisztácia is segíhet csökkenteni az LDL-szintet. Ha lehet, mindig a sótlan, vagy az alacsony sótartalmú változatot válasszuk, és 40 grammnál ne együnk többet belőle egy nap, mivel kalóriatartalma igen magas.

Azok a csodás teljes kiőrlésű gabonák

A többi között az árpa, a zabpehely és a barna rizs is tartalmaz olya oldható rostokat, melyekről bebizonyosodott koleszterinszint-csökkentő hatásuk. Érdemes lehet tehát hagyományos fehér lisztből készült tésztáinkat teljes kiőrlésűre, a fehér rizst barnára cserélni. A reggeli zabpehely pedig igazi koleszterin "gyilkossá" válik, ha még banánt vagy almát is keverünk bele.

Ezeket a halakat fogyasszuk gyakran

A halak, mint például a lazac, a tonhal, a szardínia vagy a laposhal mind igen gazdagok omega-3 zsírsavakban, melyek csökkentik a vér trigliceridtartalmát. Heti 20-22 deka sütve vagy grillezve már hozzájárulhat egészségünk megőrzéséhez.

A halak, mint például a lazac, a tonhal, a szardínia vagy a laposhal mind igen gazdagok omega-3 zsírsavakban, melyek csökkentik a vér trigliceridtartalmát. Heti 20-22 deka sütve vagy grillezve már hozzájárulhat egészségünk megőrzéséhez.

A sokoldalú olívaolaj

Mivel az olívaolaj egy növényi alapú zsiradék, ezért jobb választás, mint az állati eredetű zsírok, amikor megpróbáljuk csökkenteni a "rossz" koleszterinszintünket. Remekül használható bármilyen fogásnál, fogyasztható a salátákon nyersen, sütéshez, főzéshez is bátran vessük be.

A szója ezért jó

Fogyasszuk akár szójatej, akár tofu, akár szójabab formában, ez a termés igen magas proteintartalmú és már napi 25 gramm is képes 5-6 százalékkal csökkenteni a koleszterinszintet.

Babra megy a játék

Fekete bab, tarkabab, vese bab, lencse - hosszan sorolhatnánk még azokat a hüvelyeseket, amik rostokban gazdagok, melyek képesek megkötni a koleszterint, s az így a salakanyaggal együtt távozik a szervezetünkből. Egy friss kutatás szerint napi 120-130 gramm hüvelyes elfogyasztása akár 5 százalékkal is csökkentheti az LDL-koleszterinszintjét.

Gyümölcsöző koleszterinszint-csökkentés

Válasszk bármely fajtáját is körtének vagy az almának, biztosak lehetünk benne, hogy az tele lesz pektinnel, a rostok egy olyan fajtájával, ami csökkenti a koleszterinszintet. Hasonlóan hatékonyak a citrufélék is ebben a feladatban, ahogyan bogyós gyümölcsök szintén.

Mindig együk meg a zöldségeket

Nem hiába mondogatta anyukánk már gyerekkorunkban, a zöldséget mindig meg kell enni. A legtöbb ugyanis igen magas rosttartalmú, ellenben alig van benne kalória. Apadlizsánvagy az okra pedig tele van oldható rostokkal, előbbi antioxidánsokkal is. Nemcsak a "rossz" koleszterin elleni harcban segítenek ráadásul, de számos értékes összetevővel hozzájárulnak általános egészségünk megőrzéséhez is.

A "megerősített" ételek

Hazánkban is egyre gyakoribb, hogy bizonyos ételeket, mint példul a müzliszeleteket, joghurtokat vagy gyümölcsleveket növényi szterolokkal "erősítik" meg. A szterolok olyan természetes részei a növényeknek, amik segítenek abban, hogy a véráramunkba kevesebb koleszterin szívódhasson fel. Kutatások szerint a szterolok akár 6-15 százalékkal is csökkenthetik a koleszterinszintünket, csak arra figyeljünk, hogy közben ne vigyünk be túl sok kalóriát a szervezetünkbe, mivel az említett ételek egyes fajtáiban sok hozzáadott cukor is lehet.