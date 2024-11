Medvegulyást kínált vendégeinek egy szlovákiai étterem

Szlovákiában tilos védett állatokkal és azokból készült termékekkel kereskedni. Külön engedélyt erre csak a környezetvédelmi minisztérium adhat – írja a pozsonyi Napunk hírportál. A tátracsorbai (Tatranská Štrba) étterem különleges kínálatáról egy vendég értesítette a Markíza televíziót. A csatorna kérdésére a vendéglátóhely alkalmazottai azt mondták, hogy a medvehús egy, a Tátra alatti régióban elejtett állatból származott. Azt a Markíza nem tudta kideríteni, hogy minderre a környezetvédelmi tárca is adott-e ki engedélyt.

Az ügyben a My sme les civil szervezet feljelentést tett, de vizsgálatot indított a poprádi Regionális Közegészségügyi Hivatal és a környezetvédelmi felügyelőség is. „Erős kétségeink vannak afelől, hogy ez a tevékenység összhangban van-e a törvénnyel. Megdöbbentő, hogy az étterem dolgozói azt állítják, hogy a medvehús megszerzéséhez elég, ha vannak megfelelő kapcsolatok a Tátrai Nemzeti Park Igazgatóságával, amelyet egy jogerősen elítélt, farkasokat elejtő orvvadász vezet” – idézi a Napunk Michal Haringot, a My sme les munkatársát. A nemzeti park igazgatósága mindenesetre tagadta a Markízának nyilatkozva, hogy az étterem által felszolgált medvét a hozzájuk tartozó vadászterületeken ejtették volna el.

A közelmúltban tíz ember betegedett meg Észak-Karolinában, miután medvehúsból készült ételt ettek.

