Tényleg működik, ha halottnak tettetjük magunkat? Ez a teendő, ha medvébe botlunk

Kiránduló családra támadt egy medve február végén Szlovákiában. A beszámoló szerint a pár gyermekeikkel sétált a Liptószentmiklósi járásban található Partizánska Ľupča egyik tanösvényén, amikor egy nagyjából 80 kilogrammos barnamedve keresztezte az útjukat. A vadállat megindult feléjük, a szülők pedig a testükkel védelmezték a gyermekeiket, melynek hatására az állat meghátrált. Óriási szerencse, sőt kisebb csoda, hogy csupán az anya szenvedett el könnyebb sérüléseket, a gyermekek sértetlenül átvészelték a veszélyes találkozót.

Magyarországon emberéletet követelő támadást az elmúlt években nem dokumentáltak az országhatáron belül. Néhány észlelésről beszámolt ugyan a sajtó, de ezekről utólag kiderült, hogy fals információn alapultak, a kiérkező szakemberek medve nyomait nem fedezték fel. Van bármi félnivalónk, ha a hazai erdőket járjuk? Szakemberek szerint a medvével való komfrontáció semmiképpen sem a veszélyességi lista élén szerepel.

A kullancs nagyobb veszélyt jelenthet, mint a medve

A medvéken túl vaddisznó, illetve kis létszámban farkas és hiúz is megfordul a Bükk környékén. Gombkötő Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság gerinces zoológiai referense szerint ugyanakkor a felsorolt fajok közül egyiknek sem tápláléka az ember, így elsődlegesen nem ezek az állatok jelentenek veszélyt a kirándulókra. „Konkrét példa nem ismert abban a vonatkozásban, hogy bármelyik faj hazánkban közvetlen veszélyt jelentene az emberre, így igazából nincs értelme veszélyességi sorrendet felállítani. A vadon élő szervezetek közül számos, veszélytelenebbnek vélt apró faj, akár egyetlen szúrással (amely allergiát vagy anafilaxiás sokkot okozhat), vagy egyes betegségek (Lyme-kór, encephalitis stb.) terjesztésével valós, és statisztikailag is értelmezhető problémákat okoznak az ember számára” – hangsúlyozta a zoológiai referens.

A medvéken túl vaddisznó, illetve kis létszámban farkas és hiúz is megfordul a Bükk környékén. Fotó: Getty Images

Viszonylag alacsony az esélye annak, hogy az országhatáron belül medvébe botlanánk. Becslések szerint kevesebb, mint egy tucat példány fordulhat meg az ország területén, főként is az ország észak-keleti régiójában. Nagy részük Szlovákia területéről jár át és tölt el hosszabb-rövidebb időt nálunk. Ezek a tekintélyes méretű (100-tól akár 400 kilós nagyságot is elérő) állatok mindenevők, étrendjük nagyjából 70 százalékát ugyanakkor növényi eredetű tápanyagok adják: szívesen fogyasztják az erdei gyümölcsöket és terméseket, gyökereket, de rovarok és időnként kisebb-nagyobb emlősök is az étrendjüket képezik. Leggyakrabban reggel és este táplálkozik, a napja túlnyomó részét a vackában tölti, ilyenkor pedig elenyésző az esély, hogy az útjába kerüljünk. „Megfigyeléseink szerint a medvék rendszeresen látogatják a vadászati szórókat, etetőket, ahol rendre táplálékot is találnak. Ez a jelenség már konfliktusok forrása lehet, mivel a medve embertől való félelemérzete csökkenhet” – tette hozzá Gombkötő Péter.

Erről ő is gondoskodik, alapvetően ugyanis kerüli az embert, ugyanannyira tart tőlünk, mind amennyire mi elkerülnénk őt. Támadásra leginkább olyan esetben kerül sor, ha sarokba szorítva érzi magát, illetve ha a bocsai a közelben tartózkodnak, és védelmezni kívánja azokat. A nemzeti park igazgatóságának tájékoztatója szerint az alábbiakat tehetjük, ha az erdőben járva szeretnénk minimalizálni a medvetámadás kockázatát.

Teendők, hogy elkerüljük a medvével való találkozást is

Indokolatlanul a medve nem támad emberre, de ehhez tudnia kell róla, hogy a környéken vagyunk. Ha erdőben járunk és úgy gondoljuk, hogy bármikor felbukkanhat, keltsünk magunk körül zajt (pl. fütyülés). Nagyobb társaság esetén kisebb a támadás veszélye.

Mindig maradjunk a kijelölt turistaúton. Kerüljük az átláthatatlan sűrűket, bozótosokat, így tovább csökkenthetjük a veszélyét annak, hogy vadakkal találkozunk.

Ne vigyünk magunkkal erős illatú élelmiszereket, hogyha pedig sátrazunk, az élelmet a sátortól távol eső fára függesszük fel, jól becsomagolva.

Hogyha bocsokat találunk, semmiképpen ne közelítsük meg, vagy ne próbáljuk azokat „kimenteni”. Valószínűleg az anyjuk is a közelben van, és támadólag léphet fel, mert veszélyben érzi az utódai épségét.

Teendők, hogyha mégis találkozunk egy medvével