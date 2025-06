A tüsszentéstől a futásig: mikor gond, ha szivárog a vizelet?

Ha akaratlan vizeletvesztés történik, inkontinenciáról beszélünk – még akkor is, ha csupán pár csepp távozásáról van szó. A problémának három súlyossági szintje – enyhe, középsúlyos és súlyos – és több típusa is van, például stressz-, késztetetéses, túlfolyásos és reflexinkontinencia.

Kifejezetten kellemetlen lehet, ha egy hosszú utazás, sorban állás vagy a dolgunkra sietés közben távozik akaratlanul a vizeletünk. Fotó: Getty Images

Komolyan ronthatja az életminőséget

A vizeletszivárgás akkor alakul ki, ha a húgyutak szerveit és a hólyagot zárva tartó gátizomzat ereje és rugalmassága csökken. Ennek a meggyengülésnek többféle, egyebek mellett genetikai vagy életmódbeli oka is lehet. Akármi is áll azonban a háttérben, egy biztos: az akaratlan vizeletürülés olyan kellemetlen helyzeteket teremthet, amelyek jelentősen ronthatják az önbecsülést, a lelki egyensúlyt, és összességében az életminőséget is.

A leginkább talán az úgynevezett stresszinkontinencia tudja megmérgezni a mindennapjaikat. Ilyenkor ugyanis minden olyan helyzetben szivároghat a vizelet, amikor a hasizmok összehúzódnak, vagy valamilyen okból erősödik a húgyhólyagra gyakorolt nyomás. Ezek alapján tehát az akaratlan vizeletcsepegés előfordulhat egyebek mellett

Előrehaladottabb stádiumban sajnos már a kisebb megerőltetések hatására, például akár járás közben is szivároghat a húgyhólyag tartalma, súlyos esetben pedig már nyugalmi állapotban is képtelenek lehetünk elkerülni mindezt. A vizelettartási képtelenség miatt sokan akár el is szigetelődhetnek a külvilágtól, hiszen gondoljunk csak bele, milyen kellemetlen lehet, ha egy hosszú utazás vagy sorban állás közben távozik akaratlanul a vizeletünk.

Mit tehetünk a kellemetlenségek mérsékléséért?

Először is nagyon fontos leszögezni, hogy a probléma megoldása nem a napi folyadékbevitel redukálásában rejlik. Ugyanakkor tény, hogy megkönnyíti a vizelettartást, ha egyszerre kisebb mennyiségű folyadékot viszünk be. Vízhajtó hatásuk miatt érdemes kerülni a koffeines, alkoholos, illetve bodzából készült italokat, valamint a görögdinnyét is.

A legjobb, ha nem várjuk meg a feszítő hólyagteltség érzését, hanem még annak megjelenése előtt elmegyünk mosdóba a jelentősebb mennyiségű folyadék elfogyasztását követő 1-2 órában. Sokat segíthet továbbá az alábbi két intimtorna-gyakorlat is.

Vizeletürítés közben szakítsuk meg többször akaratlagosan a vizeletsugarat, majd pár másodperc után folytassuk a vizelést!

Vizeletürítés közben szakítsuk meg többször akaratlagosan a vizeletsugarat, majd pár másodperc után folytassuk a vizelést! Vizeletürítés után 20-szor feszítsük meg, majd lazítsuk el a farizmainkat!

Fontos, hogy a legenyhébb panaszokkal is orvoshoz forduljunk, hiszen az inkontinencia hátterében más komoly betegség gyanúja merülhet fel.