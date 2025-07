Magyarországon az óvatos becslések szerint is százezreket érint, mégis kevesen beszélnek róla - az inkontinenciát sokan stigmatizálónak, szégyellnivalónak tartják a mai napig. A vizelet- és székletvisszatartási problémákat okozó betegség hátterében számos dolog húzódhat, és szerencsére a panaszokra többféle betét is elérhető a hazai gyógyászati segédeszköz szaküzletekben. Ezek között nem feltétlenül csak a nedvszívó képességben, illetve az árban lehet különbség: a hazai kínálatot áttekintve összegyűjtöttük, mire kell figyelni egy ilyen termék vásárlásakor.

Kinek javasolt inkontinencia betét?

Inkontinencia betétre bárkinek szüksége lehet, aki nem tudja teljesen kontrollálni a vizeletürítést – ez nemcsak időskori probléma, és nem csak nőket érint. Az életkor előrehaladtával gyengül a hólyag és a medencefenék izomzata, ami növeli a probléma kialakulásának a valószínűségét mindkét nemnél. Nőknél a szülést követő időszakban nőhet meg az esélye az úgynevezett stressz-inkontinenciának (melynek során pl. köhögésre, nevetésre alakul ki vizeletcsepegés), illetve a menopauzát követő, hormonális változások hatására. Egyeseknek műtét után, a felépülés időszakában is szükség lehet ilyen termék használatára.

Az inkontinencia sokakat érint, mégis tabutéma. Fotó: Getty Images

A vizelet- és székletinkontinencia esetén többféle betét, alsónemű és pelenka rendelkezésre áll, amelyeket gyógyszertárakban és gyógyászati segédeszköz szaküzletekben, sőt a nagyobb drogériákban is beszerezhetünk. Orvosi vény nem szükséges a kiváltásukhoz, egy szakemberrel fontos lehet ugyanakkor konzultálni arról, melyik lehet a számunkra legmegfelelőbb termék. Fontos, hogy ezen betétek használata nem válthatja ki teljesen a szakorvosi kezelést, csupán a panaszok okozta kényelmetlenséget enyhítik és a beteg életminőségét, állapotát javítják.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő betétet?

A betétek feladata az akaratlanul kieresztett vizelet felszívása és megtartása, kiválasztásakor így elsődleges szempont, hogy milyen súlyosságú az inkontinencia. Ez alapján három kategóriát különböztethetünk meg:

Enyhe: néhány csepp vagy kis mennyiségű szivárgás történik pl. köhögés, tüsszentés esetén. Az egyszerre távozó vizelet mennyisége 50 ml alatti.

Közepes: gyakori, de nem állandó szivárgás. Az egyszerre távozó vizeletmennyiség nem haladja meg a 100 ml-t.

Súlyos: teljes hólyagürülés, gyakori balesetek. Itt már 100 ml fölötti a vizeletvesztés alkalmanként, általában ágyhoz kötöttséggel jár, más súlyos betegség is kíséri.

A termékek között a nedvszívó képességük szerint is jelentős különbségek vannak, amelyeket az oldalukon feltüntetett cseppek is jelölnek. Értelemszerűen a több csepp nagyobb nedvszívó-képességet jelez. A kezelőorvos általában a beteg testmérete, illetve az inkontinencia súlyossága alapján írja fel a megfelelő terméket, fontos azonban az is, hogy kipróbálás után maga az érintett döntsön, melyik inkontinencia-segédeszközzel érzi magát a legjobban. Enyhébb esetekben elég lehet egy vékony, diszkrét betét, míg súlyosabb esetekhez magasabb nedvszívóképességű termék kell. A nagyobb nedvszívó képességgel rendelkező darabok talán kényelmetlenebb, a mozgásban is korlátozó hatásúak lehetnek. Ha két méret között nem tudunk dönteni, inkább a nagyobb nedvszívású betétet válasszuk, ez hosszabb várakozások vagy utazások alkalmával tehet jó szolgálatot.

Hogyha másnak választunk ilyen terméket, fontos azt is figyelembe venni, hogy mennyire képes azt önállóan cserélni, illetve számíthat-e segítségre ebben a feladatban. A fekvőbetegek számára könnyebb felhelyezést biztosíthatnak az úgynevezett öves pelenkák, amelyek gyorsan és egyszerűen cserélhetők, akár a beteg által, fél kézzel is. Léteznek továbbá olyan termékek is, amelyek kimondottan demenciával küzdő, vagy más okból zavarodott viselkedésű betegek számára készültek. Ezeket úgy alakították ki, hogy a beteg önállóan ne is legyen képes azt eltávolítani, és nehezebben is mozduljon el.

A termék kiválasztásánál jó, ha figyelembe vesszük azt is, mennyire kíméletes a viselése. A bőrbarát, légáteresztő, textilhatású felszínű betétek segítségével számos bőrprobléma megelőzhető, sőt esetleges termékváltással fennálló bőrbetegség, felfekvés, ekcéma, kiütés is kezelhető. Nem érdemes tehát csak az ár alapján dönteni - egy megfelelő betét vagy pelenka használata nem csak a komfortérzetet növelheti, de bőrirritációk és más panaszok is elkerülhetőek velük.