„Tíz szülő nőből négy bepisil” – nagyon gyakori ez a probléma, mégis tabuként kezeljük

A várandósság és szülés igen nagy fizikai megterhelést jelent a nőknek, nem csoda tehát, hogy ezekhez köthetően számos problémával szembesülnek az anyák. Nagyon gyakori például a vizeletvisszatartási nehézség, vagyis az inkontinencia, amely sokaknál már a terhesség alatt is jelentkezhet.

A szülés utáni inkontinencia igen gyakori probléma, amely nemcsak megelőzhető, hanem kezelhető is. Fotó: Getty Images

Rengeteg anyát érint az inkontinencia, mégsem beszélünk róla

A statisztikák 10-ből 4 nő tapasztal vizeletinkontinenciát a terhessége alatt és/vagy a gyermeke megszülése után. A probléma súlyossága a kis szivárgástól egészen a hólyagszabályozás teljes elvesztéséig terjedhet. A kialakulási kockázat hüvelyi szülés esetén 50 százalékkal magasabb, mint a császármetszést követően – derült ki a Nőgyógyászati Központ korábbi közleményéből.

Az inkontinenciának egyébként több típusát különböztetjük meg, amelyek közül a terhességhez és a szüléshez köthetően leginkább a stresszinkontinencia lép fel. Ennek a fajtának a jellegzetessége, hogy nevetés, köhögés, tüsszögés vagy ugrás során akaratlanul távozik valamennyi vizelet a húgyhólyagból. A sürgősségi inkontinencia – vagy túlműködő hólyag – általában a hirtelen jelentkező, erős vizelési ingerről, és a mellékhelyiség elérése előtt kiszivárgó vizeletről ismerhető fel. Ha pedig minkét eset előfordul valakinél, akkor az illető kevert típusú inkontinenciával áll szemben.

Miért alakul ki inkontinencia a szülés után?

Terhesség során termelődő hormonok gyengítik a medencefenék izmait, valamint megnyúlnak az itt lévő szövetek és izmok is, hogy könnyebben menjen a szülés. Ezek a változások sokaknál vizeletszivárgáshoz vezethetnek, a szülés követő regenerálódás során viszont ez a probléma a legtöbbször magától el is múlik.

Ha viszont a szülés során károsodnak a medencefenék izmai és a húgyhólyaghoz tartozó idegek, akkor akár hosszabb távon is fennmaradhat az inkontinencia. Ez a leginkább a nagy súlyú babát váró, a hosszan vajúdó, a nehéz szülést átélő, a vákuum vagy fogó segítségével szülő, valamint a terhesség előtt is hólyagproblémákkal küzdő nőknél jellemző.

Az inkontinencia megelőzése és kezelése

Ha megelőznénk az inkontinencia kialakulását, akkor ideális esetben már a terhesség előtt, de a legkésőbb a terhesség során el kellene kezdeni a medencefenék izmainak megerősítését. Ha viszont mégis kialakul a probléma, és a szülés után több mint 6 héten át fennáll a panasz, akkor érdemes lehet orvoshoz fordulni, aki különböző kezelési módokat tud ajánlani. Azt, hogy kinek milyen terápiára lesz szüksége, több tényez is befolyásolja, egyebek mellett az egyéni adottságok, a szülés ideje és az inkontinencia súlyossága is.

„Sok esetben a nők jelentős javulást tapasztalnak az orvos által javasolt életmódbeli változtatások végrehajtása után (pl. rostban gazdag étrend, megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása, túlsúly leadása, dohányzásról való leszokás). Ezenkívül már a kialakult inkontinencián is sokat segítenek a medencefenék izmainak erősítésére szolgáló gyakorlatok (Kegel-gyakorlatok). Érdemes tudni, hogy léteznek különböző gyógyszeres kezelések is (főleg sürgősségi inkontinencia esetén), de lehetőség van méhgyűrű/pesszárium alkalmazására is, amelyek segítik a hasüregi szervek megtartását” – mondta el dr. Józan Gyöngyi nőgyógyász-sebész.

A szakértő hozzátette, hogy műtétre főleg abban az esetben van szükség, ha a nehéz szülés miatt a húgycső és a húgyhólyag által bezárt szöget kell visszaállítani. Szintén megfontolandó a műtét, ha nem vezet eredményre sem a legalább 3 hónapon keresztül, napi 3 alkalommal végzett intimtorna, sem pedig a gyógyszeres terápia.