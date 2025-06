Változó test: mi történik a medencefenékkel 40 felett?

A medencefenék izomzata a 20-as éveidben, illetve szülés előtt hozza a legjobb formáját. Ilyenkor ezek az izmok tónusosak és feszesek – néha akár túlzottan is, amely akár még problémát is okozhat szeretkezésnél, illetve tampon vagy hüvelykehely felhelyezésénél.

Az izmok erőssége már a 30-as éveidben is nagyot változik. Ha ugyanis elhanyagolod a medencefenék állapotát, nagyon hamar elgyengülhet, és felléphet valamilyen süllyedéses probléma, akár vizelettartási nehézség is.

Sajnos a medencefenék izomzata sem marad olyan feszes, mint a 20-as éveidben. Fotó: Getty Images

Ez történik a medencefenékkel 40 felett

40 éves kor felett már hatványozottan hátrányos helyzetből indul a medencefenék, ha a feszesség megtartásáról van szó. Ebben a korban ugyanis már jellemzően a nők egy része túl van legalább egy terhességen és szülésen, amely jelentősen megterheli az itt található izmokat. Emellé pedig bejön a menopauza idejére jellemző hormonális változás és a testsúlynövekedés izomzatgyengítő hatása is.

Fontos leszögezni, hogy bár sokan az idősödés természetes velejárójaként tekintenek az inkontinenciára, a vizelettartási nehézségek megjelenésébe nem feltétlenül kellene beletörődni. Egyes izomstimulációs eszközökkel és célzott gyakorlatokkal ugyanis megelőzhető, illetve valamelyest mérsékelhető a probléma.

Nem kell beletörődni a medencefenék gyengeségébe!

A rendszeres és helyesen végzett intimtorna, valamint a már említett izomstimuláló eszközök nagyon sokat segíthetnek az intim izmok fittségének, feszességének megőrzésében. Nagyon fontos tehát, hogy legkésőbb a perimenopauza idején foglalkozni kezdjünk a medencefenék izmainak erősítésével, edzésével, megfelelő karbantartásával.

Legalább ennyire lényeges az is, hogy akármennyire is kellemetlennek, kínosnak érezzük, már a legenyhébb vizelettartási nehézséggel is forduljunk orvoshoz! Megfelelő életmóddal és ellátással ugyanis megelőzhetjük az állapotromlást, valamint kizárhatjuk az esetleg az inkontinencia hátterében álló súlyosabb, akár daganatos megbetegedések előfordulását.