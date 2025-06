Nem ciki, hanem gyakori: a vizeletszivárgás mint társadalmi tabu

Tabujellege miatt nem lehet pontosan meghatározni, mennyire gyakoriak a vizelettartási problémák, sokan ugyanis igyekeznek eltitkolni, ameddig csak lehet. Ennek ellenére az szinte biztos, hogy az inkontinencia egy népbetegség. Egyesek szerint annyira gyakori, mint például a szénanátha.

A vizelettartási problémákat sokan – a megbélyegzéstől tartva – igyekeznek eltitkolni, ameddig csak lehet. Fotó: Getty Images

Nem csak az időseket érinti

A vizeletcsepegés, vizeletszivárgás megjelenését jellemzően a változókorú lévő nőkhöz kötik – talán pont emiatt próbálja eltitkolni az, akinél már fiatalabb korában is felüti a fejét a probléma. A valóságban azonban szinte bármelyik korosztályt érintheti az inkontinencia – bár tény, hogy az idősebbek körében már a 33 százalékot is elérheti, vagy akár meg is haladhatja az előfordulási arány, míg a teljes lakosságban ez „csak” 6-7 százalék.

A vizeletszivárgás a gátizomzat és a hólyag gyengeségének számlájára írható. Ez sokaknál tényleg a menopauzához köthető hormonális változások miatt alakul ki, de egyéb rizikófaktorok miatt már sokkal előbb, akár a 20-as, 30-as éveinkben is szembesülhetünk ezzel.

Ezek a leggyakoribb rizikófaktorok

A változókor mellett az alábbi tényezők fennállása, teljesülése emelheti meg jelentősen az inkontinencia kialakulásának kockázatát:

krónikus stressz; bizonyos gyógyszerek szedése.

Az inkontinencia típusai

Ahhoz, hogy még jobban megértsük, valójában mennyire gyakori probléma lehet az inkontinencia, érdemes vetni egy pillantást a típusaira.