Gerincsérvműtét után: ezekre figyelj, hogy ne ronts az állapotodon – mozogni például azonnal kell!

A gerincoszlopot alkotó csigolyák közötti porckorongok előboltosulását nevezzük porckorongsérvnek vagy gerincsérvnek. Mivel az elváltozás nyomást helyez a gerincvelőre, valamint az abból kilépő ideggyökökre, ez az állapot rendkívül fájdalmas is lehet, néhány esetben azonban tünetmentes is maradhat. A leggyakoribb panaszok és árulkodó jelek közé tartozik például a zsibbadás, az érzészavar, a reflexkiesés és az inkontinencia is.

A gerincsérv rendkívül fájdalmas is lehet, és esetenként a műtét is elkerülhetetlen. Fotó: Getty Images

Mikor szükséges feltétlenül a sérvműtét?

A páciensek többsége (80-90 százaléka) konzervatív úton – fizikoterápia vagy gyulladáscsökkentő injekciók alkalmazásával – is meggyógyulhat. Így mindössze nagyjából 10 százaléknak van szüksége műtétre.

A leginkább akkor döntenek az orvosok a beavatkozás mellett, ha a beteg állapotán a 6-12 héten át végzett konzervatív terápia sem javít jelentősen; erős – az életminőséget számottevő rontó – krónikus fájdalom áll fenn; illetve ha már kialakult komoly érzéskiesés, mozgási nehézség, bénulás, valamint vizelet- vagy székletinkontinencia.

Gérincsérvműtét után: mit tegyél, és mit ne?

A műtét után szinte azonnal, még a kórházban kezdj el újra mozogni, hogy serkentsd a vérkeringést és csökkentsd a trombózis kialakulásának kockázatát. Az ágyban való felülésben, valamint a felállásban eleinte fizioterapeuta fog segíteni. A műtétet követő napon pedig már rövid sétákat is tehetsz, akár napi 5-6 alkalommal is.

A műtéti sebet tartsd szárazon és tisztán! A kötést időnként cserélni kell, ezt megelőzően mindig alaposan moss kezet! Zuhanyozni csak akkor menj, ha az orvos már megengedi – a kádfürdőt, úszást és szaunázást viszont még hosszan kerülnöd kell. Fontos továbbá, hogy mindig megjelenj a kontrollvizsgálatokon, hogy orvosod időben felismerhesse, ha kialakult egy esetleges komplikáció!

Ügyelned kell a megfelelő étrend követésére is. Gondoskodj az elegendő fehérje, kalcium, D-vitamin, omega-3, antioxidáns és rost beviteléről! Ne feledkezz meg a folyamatos folyadékpótlásról sem!

A műtét után nagyjából 2-6 héttel már személyre szabott gyógytornára is kell járnod, hetente 2-3 alkalommal, 4-12 héten át. Fontos, hogy odafigyelj a helyes testtartásra és a kíméletes mozgásra a gerincoszlop tehermentesítése érdekében.

Ha megoldható, ne ülj túl sokáig egy helyben! Az első napokban-hetekben kerüld a hajolgatást, a csavarodást és a 2-5 kilogrammnál nehezebb dolgok emelését is! Emellett jó darabig tartózkodj a futástól és a lovaglástól, ezek ugyanis túlzott terhelést jelentenek a még regenerálódó gerincnek!

Mikor fordulj azonnal orvoshoz?

Ha a műtét után erősödő lábgyengeséget, zsibbadást, illetve vizelési vagy székelési problémát tapasztalsz, mielőbb keresd fel kezelőorvosodat! Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha mellkasi fájdalom, nehézlégzés vagy egy új típusú, fokozódó fájdalom jelenik meg. De akkor is mindenképpen fordulj szakemberhez, ha felmerül a műtéti seb elfertőződésének gyanúja. Erre a magas láz, a látványos duzzanat, a terület kipirosodása, valamint a seb váladékozása figyelmeztethet.

Forrásunk volt: 1, 2, 3.