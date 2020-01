Az orvos tanácsa: így védhetjük ki az influenzát

Dr. Meglécz Katalin, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) titkára elsősorban azt javasolja, kerüljük a zsúfolt helyeket és tartsuk be az általános személyi higiénés szabályokat, különös tekintettel a kézhigiénére, valamint a köhögéssel-tüsszentéssel kapcsolatos etikettre. "Lehetőség szerint sokat tartózkodjunk a friss levegőn, kerüljük a zárt közösségeket, illetve fogyasszunk természetes vitaminokat" - mondta a közegészségtan-járványtan szakorvosa. Leszögezte: a leghatékonyabb, specifikus védekezési mód a védőoltás.



A szakember kitért továbbá arra is, milyen fontos a gyakran használt tárgyak (kilincsek, asztalok, billentyűzet stb.), felületek rendszeres megtisztítása, hiszen azokat nap mint nap rengetegen megérintik. Emellett pedig azokban a zárt terekben, ahol sokan dolgoznak együtt, érdemes gyakran és alaposan szellőztetni. "Az influenzajárvány idején javasolt kerülni az egyébként szokásos üdvözlési formákat (a kézfogást, a puszit), amelyek szintén növelik a megfertőződés kockázatát" - hangsúlyozta és hozzátette, emellett lehetőség szerint tartózkodni kell a betegekkel való közvetlen kontaktustól is.

Fel lehet-e ismerni az influenzás embert?

Naponta munkába járunk, használjuk a tömegközlekedést, toljuk a bevásárlókocsit a zsúfolt áruházban, konditerembe megyünk, vagy épp a gyerekünket visszük edzésre, óvodába. Elkerülhetetlen, hogy a nagy számok törvénye alapján ne fussunk össze szipogó, tüsszögő, köhögő emberrel. De, vajon ki lehet szúrni valakin, hogy influenzás? Hiszen a nátha tünetei szinte ugyanazok. A közegészségtan-járványtan szakorvosa azonban erre is megadta a választ: bár a nátha is tüsszögéssel, köhögéssel, orrfolyással, orrdugulással jár, az influenza esetében a köhögés és orrfolyás nagyon intenzív és magas lázzal, erős levertséggel párosul. És míg a nátha lassan fejlődik ki, addig az influenza hirtelen dönt le a lábunkról.

Hirtelen csap le az influenza, általában lázzal és intenzív orrfolyással, levertséggel jelentkezik. Fotó: iStock

"Az influenza tünetei a fertőződést követően 1-3 nappal hirtelen jelennek meg: láz, hidegrázás, elesettség, levertség, izomfájdalmak, étvágytalanság, torokfájás, fejfájás. Később száraz köhögés is társul ezekhez. Aláz1-5 nap alatt megszűnik, majd napok-hetek múlva a többi tünet is elmúlik. A hirtelen kezdet, az erős levertség és a láz a vezető tünetek, amik a többi, mintegy 200 úgynevezett náthát okozó felső légúti vírustól megkülönböztetik" - részletezte Dr. Meglécz Katalin, megjegyezve, bár az influenza alapesetben egy hét alatt gyógyul, de gyakran szövődményekkel jár, melyek esetenként igen súlyosak lehetnek.

Erősítsük immunrendszerünk

No, de mit tegyünk, ha épp egy ilyen zsúfolt helyen valaki véletlenül ránk tüsszentett/köhögött? Van még esély ilyenkor valahogy megúszni a megbetegedést?

"Ahhoz, hogy megfertőződjünk fogékonyaknak kell lennünk" - válaszolta a szakember, aki a tüsszögés és köhögés mellé megemlítette még a beszédet is, hiszen akkor is jutnak vírusok a levegőbe, amiket elkaphatunk. Valamint ismét megemlítette a tárgyak, például a kapaszkodók megfogásával járó kockázatot is. Hangsúlyozta: "a fogékonyságot csökkenthetjük védőoltással, az immunrendszer erősítésével és a higiénés szabályok betartásával". Tehát lehetőleg gyakran mossunk kezet meleg vízzel és szappannal, használjunk eldobható zsebkendőt, s ha nincs épp lehetőség a kézmosásra, akkor még mindig segíthetnek az alkohol-bázisú kézfertőtlenítők.

Azimmunrendszermegerősítésére kitérve a rendszeres, lehetőleg friss levegőn végzett mozgás mellett az egészséges táplálkozás fontosságát emelte ki, hangsúlyozva, a természetes vitaminbevitel gyümölcsökkel és például savanyú káposztával elengedhetetlen. "Egyoldalú táplálkozásnál, egyes betegségek esetében emellett szükség lehet vitaminkészítmények szedésére is" - jegyezte meg.

Azt a két hetet is ki kell húzni

Természetesen a közegészségtan-járványtan szakorvosa az oltás fontosságát is hangsúlyozta, hiszen, mint mondta, "a leghatékonyabb, specifikus megelőzési mód a védőoltás, annak felvétele még mindig sokkal egyszerűbb, mint egy kialakult betegség és az esetleges súlyos, életveszélyes szövődmények gyógyítása". Kiemelte: aki beoltatja magát influenza ellen, az nem csupán magát védi meg a vírustól, hanem környezetét is, hiszen már hordozója sem lesz a betegségnek.

De, mi a helyzet akkor, ha már valaki beadatta a védőoltást, ám utána még két hétig meg kellene úsznia a betegséget, hogy kialakulhasson a megfelelő védettség? - fordultunk a MOK titkárához. Dr. Meglécz Katalin elmondta, bár a teljes védettség kialakulásához 10-14 nap szükséges, részleges védettség már előtte is van, hiszen az immunrendszer a vakcina beadását követően azonnal "dolgozni" kezd. "Ha közvetlenül a védőoltás előtt, vagy utána fertőződünk meg a betegség kialakulhat. Ha a beadást követő két héten belül kapjuk el a betegséget, az várhatóan enyhébb lefolyású lesz" - részletezte a szakorvos, aki egy fontos üzenettel zárta a beszélgetést. "Aki az influenza tüneteit észleli magán, maradjon otthon és tartson távolságot másoktól, ezzel is védve őket a megfertőződéstől, illetve forduljon orvoshoz."